Şofer băut, urmărit de poliţişti

Două echipaje ale Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR) au fost implicate joi noapte, într-o urmărire ca în filme, pentru prinderea unui şofer băut, care a refuzat să oprească la semnalul oamenilor legii. Potrivit sinsp. Marius Ghiţă, purtătorul de cuvînt al SPR Constanţa, Florin Milea a fost surprins de radar rulînd pe Şoseaua Mangaliei cu viteza de 81km/ h, la volanul unui autoturism marca Dacia. Oamenii legii i-au făcut semn şoferului vitezoman să oprească, însă Florin Milea a refuzat să se conformeze şi a accelerat, în direcţia zonei Far. Poliţiştii au plecat imediat în urmărirea lui. În apropierea supermarket-ului „Doraly Mall”, şoferul recalcitrant a virat la dreapta, a trecut pe sub podul din zona Km 4-5, iar apoi şi-a continuat drumul pe bd. Aurel Vlaicu, îndreptîndu-se spre cartierul CET. Peste puţin timp, Florin Milea s-a hotărît să schimbe din nou direcţia de mers, aşa că a virat la stînga, „cursa” începută pe Şoseaua Mangaliei prelungindu-se pe străzile zonei Viile Noi. În cele din urmă, Milea a intrat din nou pe Şoseaua Mangaliei, unde a abandonat maşina pe marginea carosabilului şi a luat-o la picior, pe trotuar, în speranţa că va reuşi să se facă nevăzut. Strategia şoferului nu a funcţionat, pentru că oamenii legii l-au zărit printre trecători şi l-au reţinut. În urma testării bărbatului cu aparatul Drager, s-a constatat că acesta consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan, el avînd o alcoolemie de 0,66 mg/ l alcool pur în aerul expirat. Pentru isprava lui, Florin Milea s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice. De asemenea, permisul de conducere al bărbatului a fost suspendat pînă la finalizarea cercetărilor.