Şofer cu alcoolemie record

I-a uimit şi pe poliţişti! Este povestea tulbure a unui bărbat în vârstă de 45 de ani, care a fost prins joi seară, în jurul orelor 20.30, în timp ce conducea cu o alcoolemie record - 2,49 mg/l alcool pur în aerul expirat. Poliţiştii spun că şoferul, aflat aproape de coma alcoolică, a fost oprit în trafic pe bulevardul Tomis, din municipiul Constanţa, în timp ce se afla la volanul unui autoturism. Nici poliţiştilor nu le-a venit să creadă când l-au testat cu aparatul Drager şi au descoperit că avea o alcoolemie de 2,49 mg/l. „De când lucrez în cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR), eu nu am întâlnit o asemenea alcoolemie la un şofer. Ţineţi cont de faptul că, în general, alcoolemia din sânge este dublă faţă de cea înregistrată de aparatul Drager. Din verificările noastre a reieşit că bărbatul nu a mai avut până acum probleme cu legea”, a declarat pentru „Telegraf” cms. şef Tudorel Dogaru, şeful Biroului Accidente din cadrul SPR Constanţa. Şoferul turmentat este cercetat acum pentru conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice. În fiecare an, pe şoselele din România au loc sute de accidente rutiere grave, provocate de şoferi care se urcă la volan sub influenţa băuturilor alcoolice. La nivel naţional, doar în primele opt luni din 2012 s-au înregistrat 359 de accidente rutiere în care au fost implicaţi şoferi băuţi şi în urma cărora 85 de persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte 393 au suferit leziuni grave.