Şofer de ocazie condamnat

Obişnuiţa de a se urca la volan fără a avea permis de conducere şi, mai mult, sub influenţa băuturilor alcoolice, l-a adus pe un tânăr de 31 de ani, din Constanţa, în spatele gratiilor. Marian Cătălin Dinu este cunoscut de oamenii legii întrucât din 2008 până în noaptea de 16 spre 17 decembrie 2012, când a fost încarcerat, s-a ales cu şase dosare penale pentru conducere fără permis şi sub influenţa băuturilor alcoolice. Pentru ultima ispravă de acest gen, Dinu a fost trimis în judecată şi condamnat la un an şi patru luni de închisoare cu executare. El a fost acuzat că a provocat un accident rutier pe strada Apusului, din Constanţa, şi apoi a refuzat să meargă la spital pentru a i se recolta probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Sentinţa dată de Judecătoria Constanţa, la sfârşitul săptămânii trecute, nu este definitivă. (C.C.)