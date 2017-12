Şofer de ocazie deferit justuiţiei

La zece zile de la arestarea sa pentru că s-a urcat băut la volan şi a fugit de poliţişti când a aceştia i-au făcut semn să oprească, Adi Gheorghe, de 30 ani, din localitatea constănţeană Agigea, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa. Dosarul în care tânărul este judecat pentru conducere fără permis şi sub influenţa băuturilor alcoolice şi furt calificat a ajuns pe rolul instanţei, care va stabili primul termen de judecată. În plus, magistratul investit cu soluţionarea cauzei va judeca astăzi cererea de eliberare provizorie înaintată de Adi Gheorghe. Potrivit rechizitoriului, în seara de 18 octombrie, poliţiştii de la Rutieră au fost nevoiţi să facă uz de armă pentru a prinde un şofer care a refuzat să oprească la semnalul regulamentar. Cursa a început după ce un echipaj al Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR) a încercat să tragă pe dreapta, pentru un control de rutină, un autoturism marca BMW, cu numere provizorii, care se deplasa pe Drumul Naţional 38 (Constanţa – Negru Vodă), dinspre localitatea Agigea către comuna Topraisar. În loc să încetinească, conducătorul auto a călcat pedala de acceleraţie şi a virat la dreapta pe un drum de pământ, în încercarea de a se face nevăzut. Poliţiştii au pornit în urmărirea maşinii şi, după câteva sute de metri, şoferul autoturismului a intrat într-o groapă, iar maşina a derapat. Imediat, Adi Gheorghe şi doi pasageri au coborât din BMW şi au luat-o la fugă pe câmp, unul dintre poliţişti executând patru focuri de avertisment în plan vertical ceea ce i-a determina pe fugari să se oprească. Adi Gheorghe a fost testat cu aparatul Drager, poliţiştii de la Rutieră stabilind că acesta avea o alcoolemie de 0,68 mg/ l alcool pur în aerul expirat. Mai mult, în urma verificărilor efectuate, anchetatorii au descoperit că bărbatul nu are permis de conducere şi numerele de înmatriculare ale autoturismului sunt expirate. În maşină s-au găsit 20 de saci cu uree, care fuseseră furaţi din Portul Constanţa Sud – Agigea.