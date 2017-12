Şofer fugar prins de poliţiştii de la Rutieră

BLOCAT ÎN TRAFIC. Urmărire ca-n filme pe Drumul Naţional 2 A (Constanţa - Hârşova), după ce un tânăr a refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor de la Rutieră. Oamenii legii spun că acţiunea a început în momentul în care l-au văzut pe Adrian Radu, în vârstă de 24 de ani, din Constanţa, aflat la volanul unui autoturism marca Renault, în timp ce întorcea în zona Popasului Cişmea, peste banda dublă continuă. “Echipajul de poliţie care a sesizat manevra şoferului a plecat imediat în urmărirea autoturismului, făcându-i semn conducătorului auto să tragă pe dreapta, pentru verificări. Imediat după ce a văzut maşina noastră, însă, acesta a călcat pedala de acceleraţie, în încercarea de a scăpa de poliţişti, pornind în trombă către Constanţa”, a declarat cms. Constantin Bădângă, şeful Biroului Drumuri Naţionale şi Europene din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR). Oamenii legii au pornit pe urmele suspectului, pe care l-au ajuns în scurt timp din urmă, şi l-au blocat în sensul giratoriu de la Palazu Mare. În timpul manevrei poliţiştilor, şoferul care nu a frânat la timp, a lovit din spate Volkswagen-ul la bordul căruia se aflau oamenii legii. “Am fost nevoiţi să-i tăiem calea, pentru că altfel nu avea de gând să tragă pe dreapta”, a declarat agentul şef adjunct Nicolae Stana, din cadrul SPR Constanţa, unul dintre poliţiştii care au luat parte la urmărire.

“M-AM SPERIAT”. Imediat după ce a oprit autoturismul, oamenii legii l-au imobilizat pe Adrian Radu, care a fost încătuşat şi escortat la sediul SPR Constanţa, pentru audieri. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au aflat că tânărul nu are permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Adrian Radu le-a spus lucrătorilor SPR Constanţa că a încercat să fugă pentru că s-a speriat în momentul în care a văzut maşina Poliţiei. La testarea şoferului fugar cu aparatul etilotest, oamenii legii au constatat că acesta nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. “Îmi pare rău pentru ce am făcut. Mi-a fost frică şi nu am mai gândit limpede”, a declarat Adrian Radu. Tânărul s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infracţiunii de conducere fără permis şi riscă acum până la cinci ani de închisoare pentru isprava sa. El urmează să fie cercetat în stare de libertate. Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa.