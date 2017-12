Şofer fugar prins după cinci zile

Poliţiştii de la Rutieră au reuşit să dea de urma şoferului care, pe data de 19 august, a lovit un tânăr pe trecerea de pietoni şi, după ce a transportat victima la spital, s-a făcut nevăzut. Marţi seară, în jurul orelor 22.00, oamenii legii au mers la domiciliul lui Cosmin Daniel Nazâru, în vârstă de 21 de ani, din Constanţa, pe care l-au escortat, apoi, la sediul Serviciului Poliţiei Rutiere (SPR), pentru audieri. Loganul alb pe care acesta îl conducea, cu numărul de înmatriculare CT 08 SWJ, a fost găsit în parcarea blocului. „Autoturismul prezintă avarii la bara de protecţie din faţă şi la oglindă. Suspectul ne-a spus că, în urmă cu două luni, maşina, care a fost vopsită de curând, a mai fost implicată într-o tamponare. Conducătorul auto a recunoscut faptul că a provocat accidentul de pe data de 19 august. Acesta a declarat că nu a raportat evenimentul rutier la Poliţie pentru că s-a speriat”, a declarat insp. Marius Ghiţă, purtătorul de cuvânt al SPR Constanţa. „Pietonul alerga pe trecere. Am tras de volan şi am frânat ca să-l evit. El s-a oprit şi l-am atins cu oglinda. După ce l-am lovit, am văzut că sângera. L-am urcat în maşină şi am plecat spre spital. La un moment dat mi-a zis să trag pe dreapta, pentru că avea de gând să coboare şi să plece acasă. Am insistat să mergem la spital, ca să fim siguri că nu a păţit nimic grav. După ce l-am adus în urgenţă am plecat, pentru că mi s-a făcut frică. Nu ştiu la ce m-am gândit în acele momente”, a povestit Cosmin Daniel Nazâru. „După ce a transportat persoana rănită la spital, conducătorul auto avea obligaţia să anunţe cele întâmplate la Poliţie şi să se întoarcă la locul producerii accidentului”, a precizat cms. şef Tudorel Dogaru, din cadrul SPR Constanţa. Cosmin Daniel Nazâru nu are antecedente penale.

• A FUGIT • Potrivit anchetatorilor, pe data de 19 august, în jurul orelor 21.30, Cosmin Daniel Nazâru, aflat la volanul unui Logan alb, înmatriculat CT 08 SWJ, se deplasa pe strada Dezrobirii, dinspre Academia Navală către bulevardul I.C. Brătianu. „Ajuns la intersecţia cu strada Eliberării, acesta a lovit cu partea dreapta-faţă a autoturismului un tânăr care traversa şoseaua pe trecerea de pietoni. Imediat după impact, şoferul Loganului a coborât, a urcat victima în maşină şi a transportat-o la spital. După aproximativ 35 de minute petrecute în urgenţa unităţii sanitare, acesta a plecat. Cazul a ajuns în atenţia noastră abia a doua zi, atunci când victima coliziunii a venit la sediul SPR Constanţa şi a dat o declaraţie scrisă. Tânărul lovit de maşină a suferit leziuni la cap şi la umăr. Şoferul vinovat nu a fost legitimat de cadrele medicale. Deşi angajaţii spitalului ar fi avut obligaţia să ne anunţe că victima unui accident rutier a ajuns în urgenţă, acest lucru nu s-a întâmplat”, a declarat cms. şef Tudorel Dogaru, din cadrul SPR Constanţa. Suspectul a fost filmat de camerele de supraveghere instalate în urgenţa Spitalului Judeţean Constanţa. Poliţiştii îl cercetează acum, în stare de libertate, pentru vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului. El riscă între doi şi şapte ani de închisoare.