Şofer urmărit de Poliţie

CURSĂ NEBUNEASCĂ. O urmărire ca-n filme a avut loc, luni noaptea, pe străzile Constanţei, după ce şoferul unui autoturism a refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor de la Rutieră. Oamenii legii spun că totul a început în momentul în care au încercat să oprească o maşină marca Toyota, cu numărul de înmatriculare L 361 MGM, la intersecţia bulevardului Mamaia cu strada Soveja, pentru un control de rutină. „La vederea poliţiştilor, care i-au făcut semnalul regulamentar de oprire, şoferul maşinii a apăsat pedala de acceleraţie, demarând în trombă. Agenţii de poliţie au pornit imediat în urmărirea autoturismului”, a declarat insp. Ciprian Sobaru, şeful Biroului Poliţiei Rutiere Constanţa. Cursa nebunească s-a încheiat pe strada Primăverii, în zona stadionului Farul, acolo unde Toyota a intrat în coliziune cu un autoturism marca BMW, la volanul căruia se afla o tânără. Imediat după impact, şoferul Toyotei şi doi pasageri au coborât din autoturism şi au rupt-o la fugă pe o stradă din zonă, sărind gardurile mai multor gospodării şi reuşind să se facă nevăzuţi. La locul accidentului au sosit, în scurt timp, criminaliştii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, care au ridicat urme din maşina abandonată de cei trei indivizi. Autoturismul a fost tractat apoi până în curtea Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa.

„NU AVEAM ASIGURARE”. Poliţiştii au reuşit să-i identifice pe cei trei suspecţi, care au fost reţinuţi, ieri, în jurul prânzului, şi aduşi la sediul Poliţiei Rutiere Constanţa. În urma audierilor, oamenii legii au stabilit că maşina a fost condusă de Valentin Grancea, în vârstă de 42 de ani, din Ovidiu, în autoturism aflându-se Marius Bădescu şi Elvis Şaban. „Eu eram la volan atunci când poliţiştii au încercat să ne oprească. Nu am tras pe dreapta pentru că nu aveam asigurare pentru maşină şi mi-a fost teamă. Am crezut că o să scăpăm de poliţişti. După ce am intrat în maşina aia, mi-am dat seama că o să am probleme mari. Nu consumasem băuturi alcoolice înainte de a pleca la drum”, a declarat Valentin Grancea. Acesta a mai spus că a cumpărat autoturismul, împreună cu Elvis Şaban, de la un tânăr care s-a întors de curând din Anglia. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii de la Rutieră au constatat că autoturismul nu figurează ca furat în bazele de date ale Poliţiei. Valentin Grancea s-a ales cu dosar penal. Bărbatul va fi cercetat în stare de libertate. Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa.