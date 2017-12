Şofer vinovat de moartea propriului copil şi a unui adolescent

15:20:49 / 27 Ianuarie 2014

moto

fara sa-i iau partea soferului, vorbesc din punctul de vedere acuiva cere are permis pt. toate tipurile de vehicule (inclusiv moto),cred ca degeaba acuzati soferul in articol(poate sunteti rude cu teribilistul minor). Atunci cand faci o manevra NEREGULAMENTARA esti de 3 ori mai atent decat atunci cand faci una legala, dar cu toata atentia cand vine o motocicleta cu peste 100 km in oras printre diverse obstacole vizuale cu toata atentia nu prea ai ce sa faci.