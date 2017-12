Şoferi băuţi la volan

În cadrul acţiunilor efectuate sâmbăta trecută, oamenii legii au descoperit trei bărbaţi care conduceau sub influenţa băuturilor alcoolice. Reprezentanţii Poliţiei Rutiere Constanţa spun că, în primul caz, un tânăr de 26 de ani, din Satu Nou, a fost prins conducând o maşină pe strada Lupeni din Medgidia în timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, aparatul Drager indicând o alcoolemie de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat. Un alt şofer care s-a urcat băut la volan este un bărbat de 39 de ani, din Feteşti, care a fost prins pe strada Gării, din Cernavodă, în timp ce conducea un autoturism cu o alcoolemie de 0.52 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ultimul caz a fost identificat pe strada Medgidiei din Cernavodă. Anchetatorii spun că un şofer de 27 de ani, din Cernavodă, conducea având o alcoolemie de 0.74 mg/l alcool pur în aerul expirat. El a refuzat să i se ia probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Cei trei şoferi au rămas fără permis şi sunt cercetaţi în stare de libertate pentru conducere sub influenţa alcoolului, ultimul dintre ei având în plus acuzaţia de refuz de recoltare de probe biologice.