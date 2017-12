Şoferi băuţi şi fără permis

Poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Constanţa au descoperit, în urma acţiunilor efectuate la sfârşitul săptămânii trecute, câteva zeci de şoferi care conduceau în stare de ebrietate sau fără a avea permis de conducere. Totodată, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa spun că numai vineri şi sâmbătă oamenii legii au dat 66 de sancţiuni contravenţionale, au reţinut 27 permise de conducere şi au retras patru certificate de înmatriculare. Seria dosarelor penale a fost deschisă de un bărbat de 53 de ani, din Constanţa. Oamenii legii spun că suspectul este acuzat că a condus un autoturism pe strada Prelungirea Liliacului, în timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, respectiv 1.02 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, în timpul cercetărilor, poliţiştii au descoperit că bărbatul a provocat, cu doar câteva zeci de minute înainte să fie prins, un accident de circulaţie soldat, din fericire, doar cu pagube materiale. Următorul caz a fost identificat în localitatea Năvodari. Poliţiştii au prins, pe strada Sănătăţii, un bărbat care conducea un autoturism aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice, respectiv 1,52 mg/l alcool în aer expirat. În Mangalia, poliţiştii de la Rutieră au prins un tânăr de 30 de ani din localitate care conducea o maşină, pe strada M.I. Dobrogeanu, în timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. Bărbatul a refuzat să fie testat cu aparatul etilotest sau să se supună recoltării probelor biologice. Ultimul caz a fost identificat, ieri dimineaţă, în Cernavodă. Poliţiştii spun că cercetează penal un tânăr de 18 ani care a condus un moped, pe str. Canalului, fără a poseda permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule.