Şoferi băuţi

Trei bărbaţi s-au ales cu dosare penale după ce au fost prinşi de poliţiştii constănţeni în timp ce conduceau băuţi. Potrivit poliţiştilor, joi, în jurul orei 15.00, Nelu Costică, de 47 de ani a fost oprit în trafic pe strada Dunării, din Constanţa. Bărbatul se afla la volanul unei Dacii şi, în urma verificărilor, poliţiştii au stabilit că nu are permis de conducere. La testarea cu aparatul Drager, oamenii legii au constatat că acesta avea o alcoolemie de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat. După numai zece minute, un alt echipaj de poliţie a oprit pe strada Caraiman un autoturism marca Mazda. Şoferul, Marin Cătălin Iordănescu, de 46 de ani, din Constanţa a fost testat cu aparatul etilotest. Surpriza nu a întârziat să apară când rezultatul a fost că bărbatul are 1,54 mg/l alcool pur în aerul expirat. Seara, pe bulevardul Aurel Vlaicu, a fost depistat un alt şofer băut. Mădălin Dumitru, de 24 de ani, din Ialomiţa circula la volanul unui autoturism marca Golf şi avea 1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele celor trei suspecţi au fost întocmite dosare penale pentru de conducere sub influenţa băuturilor alcoolie, iar lui Nelu Costică i s-a adăugat şi infracţiunea de conducere fără permis.(A.R.)