Șoferi drogați și fără permis, opriți pe autostrada A2 București-Constanța

Patru şoferi au fost prinşi, luni, conducând pe autostrada A2 sub influenţa unor substanţe psihoactive, doi au fost prinşi fără permis auto şi au fost reţinute 13 permise de conducere, în urma unei acţiuni desfăşurate de Brigada Rutieră la kilometrul 144, informează Poliţia Română.



Potrivit sursei citate, acţiunea a avut drept scop prevenirea evenimentelor rutiere cauzate de conducerea sub influenţa alcoolului sau drogurilor. Au fost efectuate 130 de testări, dintre care 95 pentru consumul de alcool şi 35 pentru consumul de substanţe psihoactive.



În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 38 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 28 pentru viteză, cinci pentru circulaţie pe banda de urgenţă, trei pentru alcool şi două pentru alte abateri, afirmă poliţiştii.



Poliţiştii au reţinut 13 permise de conducere, dintre care cinci pentru circulaţie pe banda de urgenţă, trei pentru alcool, unul pentru viteză şi patru pentru conducerea unui vehicul sub influenţa unor substanţe psihoactive. Totodată, au reţinut şi două certificate de înmatriculare.