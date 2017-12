Şoferi în greva foamei

Condiţiile de muncă şi salariile inconsistente i-au adus la limita suportabilităţii pe doi angajaţi ai Societăţii Transport Călători Expres din Ploieşti, care au intrat, vineri, în greva foamei. Cei doi, angajaţi ca şoferi la societatea din subordinea Primăriei Ploieşti, sunt lideri ai Sindicatului Liber al Transportatorilor Profesionişti din Ploieşti. Au intrat, vineri dimineaţă, în greva foamei, chiar în faţa clădirii în care funcţionează Prefectura Prahova, Consiliul Judeţean şi Primăria Ploieşti. “Noi doi nu am mâncat nimic astăzi. Am intrat în greva foamei pe perioadă nedeterminată. Nu se mai poate”, a declarat, pentru Mediafax, Sebastian Suditu, preşedintele Sindicatului Liber al Transportatorilor Profesionişti din Ploieşti. Cei doi au anunţat că vor renunţa la grevă doar în momentul în care se vor rezolva toate problemele grave ale Societăţii Transport Călători Expres. “Suntem în pragul falimentului. De luni nu mai este deloc motorină. Suntem nemulţumiţi de condiţiile de muncă, salariile le primim cu întârzieri şi eşalonat. În plus, conturile societăţii sunt blocate şi tot ce încasăm se duce la ANAF”, a adăugat Sebastian Suditu.