Șoferi inconștienți, anchetați de Poliția Rutieră

Raziile organizate de Poliția Rutieră în weekend, pe șoselele din județul nostru, au demonstrat încă o dată, dacă mai era nevoie, inconștiența de care dau dovadă unii dintre șoferii care se află în trafic. Oamenii legii au întocmit la capătul acțiunilor 14 dosare penale, dintre care cinci pentru conducere sub influența alcoolului și șase pe numele unor persoane care s-au urcat la volan deși nu au acest drept. Printre exemplele date publicității de polițiști se numără cel al unui bărbat de 65 de ani, care a fost prins sâmbătă dimineață, în jurul orei 8.00, în timp ce conducea un microbuz, cu toate că se afla sub influența băuturilor alcoolice. În noaptea de vineri spre sâmbătă, oamenii legii au tras pe dreapta, în localitatea Ciocârlia, un tânăr de 26 de ani, care se plimba cu un ATV, scăpând din vedere "amănunte" precum faptul că nu are permis sau că era băut. Statisticile Poliției Rutiere arată că, în fiecare an, printre cele mai importante cauze ale producerii accidentelor rutiere grave se află conducerea sub influența alcoolului.

