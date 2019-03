Șoferi, pregătiți-vă nervii! De luni, restricții pe Podul de la Butelii! Din nou!

Telenovela Pasajului Cumpenei, cunoscut și ca Podul de la Butelii, a cărui reabilitare pare să dureze mai mult decât construcția unui pod nou a ajuns la un nou episod. Acela în care, la câțiva ani buni de la începerea reabilitării propriu-zise, Primăria Constanța anunță că cea de a doua jumătate a pasajului (Pod Butelii), partea stângă pe sensul de mers dinspre bulevardul I.C. Brătianu spre bulevardul Aurel Vlaicu, va intra în reparații capitale. Lucrările încep de săptămâna aceasta și, după cum e de așteptat, aduc cu sine restricții de trafic rutier. Astfel, începând de luni dimineață, circulația se închide pe sensul de mers pe care se efectuează lucrările, iar pe jumătatea recent reabilitată se va circula în ambele sensuri. „Rugăm conducătorii auto să manifeste atenție sporită în zonă, să respecte regulile de circulație și semnificația mijloacelor de semnalizare rutieră. Vă mulțumim pentru înțelegere!”, spun reprezentanții Primăriei Constanța. Amintim că, în 30 noiembrie 2018, Pasajul Cumpenei a fost deschis complet circulației, însă numai pentru efectuarea unor teste de trafic, pentru a vedea cum se comportă pasajul în condiții reale de trafic.

TELENOVELA REABILITĂRII UNUI POD CONSTĂNȚEAN

Demarate în în primăvara lui 2017, lucrările de modernizare a Podului de la Butelii s-au oprit brusc, la scurt timp după ce au fost începute. Motivul? După decopertarea asfaltului, constructorul a descoperit că sunt probleme de ordin tehnic. Primăria Constanța a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, că reabilitarea Podului de la Butelii a fost suspendată pentru o perioadă nedeterminată. „Din cauza problemelor de ordin tehnic apărute odată cu decopertarea Podului Cumpenei pentru reabilitare și modernizare, a fost necesară sistarea lucrărilor până la prezentarea soluției tehnice și a modalităților de continuare a lucrărilor de către proiectant”, se arata într-un comunicat al Primăriei transmis când au fost sistate lucrările. De atunci, muncitorii s-au liniștit, dar s-a declanșat haosul în trafic. Cozile interminabile, nervii întinși la maxim și concursurile de înjurături au devenit parte din peisajul zonei. Mai grav este că nimeni nu a putut spune, clar și răspicat, când va înceta acest calvar. Reprezentanții autorităților locale, în frunte cu primarul Decebal Făgădău, au încercat să ne vrăjească aruncându-ne câte o promisiune... Poate că o vreme le-a mers, însă când s-au săturat și ei de propriile termene nerespectate, au schimbat tactica și au adoptat politica struțului. Au băgat capul adânc în nisip și nu l-au mai scos de acolo multă vreme, spre indignarea șoferilor care traversează sona și se confruntă cu o aglomerație greu de îndurat pentru un oraș cu pretenții de municipiu reședință de județ.

EXPLICAȚII DE ADORMIT COPIII

Abia în noiembrie, când a fost redeschis podul, Făgădău a dat explicații detaliate legate de situația lucrărilor. „După cum probabil știți, în urma unei licitații publice, un consorțiu constănțean a câștigat un contract în valoare de 8,3 milioane de lei pentru reabilitarea și modernizarea Podului de la Butelii. În luna aprilie a anului 2017, am semnat ordinul de începere a lucrărilor. Pentru că nu am dorit să strangulăm circulația, închizând traficul pe tot podul, am luat hotărârea să închidem doar jumătate de pasaj și să restricționăm traficul, lăsând circulației câte o bandă pe sens. Au apărut niște probleme de natură tehnică. Am luat decizia de a sista lucrările din două motive. Unul era acela că începuse sezonul estival și nu mi-aș fi dorit ca lucrările la șantier să sugrume și mai mult lucrările. Al doilea motiv era acela de a căuta o rezolvare, în vederea depășirii problemelor de natură tehnică. După revizuirea proiectului tehnic, am dat un nou ordin de începere, iar constructorul a reînceput lucrul, atât pe pod, cât și sub el. Au apărut noi probleme tehnice după turnarea stratului asfaltic de uzură. Au apărut gropi, așa că am cerut analizarea asfaltului, ca să vedem dacă materialul este de bună calitate. Rezultatele din două laboratoare distincte au arătat că materialul este de foarte bună calitate. Totuși, ca o măsură de preveție, i-am cerut constructorului să deschidem pasajul rutier și să vedem cum se comportă în condiții reale de trafic și pe durata sezonului rece. Tocmai de aceea, Podul de la Butelii va fi deschis pe câte două benzi pe sens. Facem acest test în condiții realede trafic. Pe șantier, lucrările sunt finalizate în proporție de 45%. În cursul anului viitor (anul 2019 - n. r.) vom finaliza întreaga lucrare. Testul este pentru a conserva interesul constănțenilor, pentru a nu recepționa lucrarea în pripă. Îmi cer scuze pentru disconfortul din zonă. Vă mulțumesc pentru înțelegere”, a declarat primarul Decebal Făgădău la momentul respectiv. Este inutil să mai spunem despre cât de convenabilă este promisiunea că lucrările vor fi terminate anul acesta, în condițiile în care alegerile locale viitoare au loc în 2020. Că despre proiectul privitor la reconfigurarea radicală a intersecției de la Cora Brătianu, care nu a mai văzut lumina zilei, vom vorbi cu altă ocazie.