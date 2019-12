Șoferii CT Bus Constanța sunt în grevă! Conducerea... speră...

08:49:56 / 20 Decembrie 2019

Greva

Conform articolului 205 din Legea Dialogului Social din 2011, "Art. 205. - In unitatile sanitare si de asistenta sociala, de telecomunicatii, ale radioului si televiziunii publice, in transporturile pe caile ferate, in unitatile care asigura transportul in comun si salubritatea localitatilor, precum si aprovizionarea populatiei cu gaze, energie electrica, caldura si apa, greva este permisa cu conditia ca organizatorii grevei sa asigure serviciile, dar nu mai putin de o treime din activitatea normala." Deci nu se respecta legea.