Şoferii de autobuze vor ieşi mai devreme la pensie

Peste 150 de preşedinţi ai filialelor Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Şoferilor din România (FNSSR) s-au întîlnit ieri, la Tîrgovişte, pentru a participa la Consiliul Naţional al organizaţiei, care se va desfăşura pe parcursul a două zile. „Astăzi (ieri - n.r.) s-a discutat despre modificarea legii privind vîrsta de pensionare a şoferilor din transportul public în comun. În acest moment, se iese la pensie la 65 de ani. Din punctul nostru de vedere, este prea tîrziu. Conducătorii auto din sectorul respectiv au o foarte mare responsabilitate, de ei depinzînd viaţa multor oameni. Vom propune ca vîrsta de pensionare să fie de maximum 60 de ani”, a declarat liderul FNSSR - Filiala Constanţa, Marin Neagu. Pe agenda de lucru s-au regăsit şi alegerile locale şi naţionale care vor avea loc în acest an. „Fiind an electoral, partidele politice vor începe să ne curteze, pentru a le acorda sprijinul nostru. Am căzut de acord să fim alături, în campania electorală, doar de cei care ne-au ajutat de-a lungul timpului. De asemenea, în cadrul întrunirii, am vorbit şi despre punerea în aplicare a protocolului încheiat cu Poliţia Rutieră, privind siguranţa taximetriştilor”, a adăugat Neagu.