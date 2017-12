Şoferii de pe şenilate, peste 130 de ore în misiune

MULŢUMIRE SUFLETEASCĂ Nu de puţine ori am scris despre oameni salvaţi din situaţii dificile, la limita dintre viaţă şi moarte, oameni care au continuat să trăiască doar graţie unor semeni care şi-au făcut datoria. Cu siguranţă, printre cei care pot să spună că au trecut prin astfel de momente sunt cele 80 de persoane care au rămas înzăpezite în noaptea de miercuri, 29 ianuarie, spre joi, 30 ianuarie, pe drumul naţional care leagă Constanţa de Tulcea. Faptul că aceşti sinistraţi au avut şansa de a dormi la căldură şi nu în frig se datorează celor doi angajaţi ai Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa care, în timp ce sute de mii de constănţeni se adăposteau de viscol, se chinuiau să le salveze vieţile oamenilor rămaşi blocaţi cu maşinile în nămeţi. Adrian Preda şi Nicolae Beldiman sunt eroii noştri, care aproape o săptămână, adică peste 130 de ore, au înfruntat vitregiile naturii la bordul uneia dintre cele două şenilate care au acţionat în judeţul Constanţa. Ei spun că nu se consideră eroi, ci doar simpli cetăţeni care au încercat să-şi facă meseria cât mai bine. „Cu asta ne ocupăm noi. Să mergem acolo unde ne cheamă datoria, iar dacă se întâmplă să putem ajuta pe cineva, cu atât mai mare este satisfacţia”, a spus Adrian Preda. El a adăugat că nu ar fi putut să-i ajute pe oameni dacă nu ar fi avut şi cu ce. „Am avut la dispoziţie un utilaj-minune: un vehicul şenilat Hellgeth, care se află în administrarea RAJDP. Pot să spun că, având acest utilaj, am realizat chiar imposibilul, pentru că am trecut prin nămeţi de trei-patru metri şi am pătruns acolo unde nici măcar utilajele armatei nu au reuşit să ajungă”, a afirmat Preda. El a adăugat că, din păcate, deşi a încercat să le facă un bine, nu toţi cei 80 de cetăţeni salvaţi din nămeţi i-au apreciat gestul. „Iniţial, ne-am dus să transportăm 16 persoane care se aflau într-un microbuz, însă nu mică ne-a fost mirarea să vedem că în autovehicul erau 40 de persoane. După care am dat şi de altele. În total, au fost 80. A fost nevoie să facem mai multe drumuri pentru a-i transporta pe oameni în adăposturi. Însă unii dintre ei s-au plâns ba că în şenilată stau înghesuiţi, ba că de ce nu-i ducem la destinaţie, adică tocmai la Tulcea. Le-am explicat că nu putem face acest lucru pentru că afară mai sunt şi alţii ca ei, care aşteaptă să fie salvaţi. Însă totul a trecut şi mă bucur că nimeni nu a murit de frig. Este o mulţumire sufletească faptul că am putut da o mână de ajutor”, a spus Preda. Din păcate, doar unul dintre cei 80 de oameni salvaţi le-a mulţumit celor care l-au luat din nămeţi.

SITUAŢII DIFICILE Cel de-al doilea şofer al şenilatei, Nicolae Beldiman, a declarat că, de la instituirea codului roşu, împreună cu Adrian Preda a transportat cu vehiculul Hellgeth peste 100 de persoane. „Am dus oameni blocaţi în nămeţi, bolnavi şi chiar gravide. Îmi aduc aminte că, la un moment dat, am luat din satul Băltăgeşti trei gravide, pe care a trebuit să le ducem la spitalul judeţean. Ne era teamă că vor naşte în şenilată, iar bebeluşii nu vor supravieţui”, a povestit Beldiman, care a adăugat că toate misiunile s-au terminat cu bine. Angajatul Regiei a spus că atât el, cât şi colegul său nu au avut timp liber de miercuri încoace. „Ne duceam acasă din când în când, doar pentru a face un duş şi a ne relaxa un pic. După care ne luam „la revedere“ de la familie şi plecam din nou la muncă. Suntem obosiţi, dar fericiţi că totul s-a încheiat cu bine”, a spus Beldiman, care se afla, ieri, pe poziţie în apropiere de localitatea Cheia, pregătit pentru noi misiuni. „Viscolul a trecut, dar misiunea noastră nu s-a încheiat”, a subliniat Beldiman. Ca şi colegul său, angajatul RAJDP a afirmat că şenilatele Hellgeth fac toţi banii. „Ne-au scos din situaţii extrem de dificile, pentru că viscolea atât de tare încât nu se vedea mai mult de un metru”, a spus Beldiman. Referitor la angajaţii aflaţi în subordinea sa, directorul RAJDP, Adrian Gâmbuţeanu, a spus că le mulţumeşte tuturor salariaţilor Regiei pentru efortul depus în această perioadă. „Au fost zile cu puţin somn, dar implicarea noastră a fost maximă. Ne-am confruntat cu probleme foarte mari într-un timp foarte scurt, dar este îmbucurător că angajaţii RAJDP au rezistat cu eroism”, a conchis Gâmbuţeanu.