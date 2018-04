Șoferii nu se învață minte! Vezi pe unde rătăcesc fanii lui Bachus!

Pare că nimic nu le stă în cale atunci când beau mai mult de un păhărel. Nici măcar amenzile usturătoare sau spectrul închisorii! Așa se face că, în ziua de 30 martie, polițiștii rutieri din județul Constanța au dat peste nu mai puțin cinci șoferi turmentați.

Primul pe listă a fost un șofer care hoinărea prin Mangalia. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un tânăr, în vârstă de 26 de ani, din localitatea Vîrtop, județul Constanța, care a condus un autoturism în afara localității Mangalia, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Al doilea conducea un autoturism pe DJ 226, între localitățile Sinoe și Mihai Viteazu. Polițiștii din cadrul Secției 5 Rurală Cogealac l-au depistat pe bărbatul în vârstă de 46 de ani, conducând un autoturism fiind sub influența băuturilor alcoolice. În aceiași zi, polițiștii din cadrul secției 2 Poliție au depistat un bărbat, în vârstă de 30 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism pe strada Pionierilor din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii au condus persoanele în cauză la spital pentru prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

Șirul șoferilor fani ai lui Bachus nu s-a oprit aici. Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Constanța au depistat un tânăr, în vârstă de 24 de ani, din localitatea Dorobanțu, județul Constanța, care conducea un autoturism pe bulevardul Năvodari, din oraș Năvodari, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Tânărul în cauză a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest, cât și recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Iar puțin mai târziu, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un alt tânăr, în vârstă de 21 de ani, din localitatea Lespezi, județul Constanța, care se afla la volanul unui autoturism pe cxare îl conducea pe strada Sudului, din localitatea Băneasa, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, acesta prezentând polițiștilor un permis de conducere falsificat.

În toate cauzele, au fost întocmite dosare penale.