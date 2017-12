Şoferii, sancţionaţi indiferent în ce stat UE au comis infracţiunea

O directivă a Comisiei Europene are ca ţintă posibilitatea de a sancţiona un şofer indisciplinat, chiar dacă a comis infracţiunea într-un alt stat membru UE decât cel al cărui cetăţean este. Infracţiunile vizate de noile măsuri sunt excesul de viteză, condusul sub influenţa alcoolului, neutilizarea centurii de siguranţă, nerespectarea culorii roşii a semaforului, condusul sub influenţa drogurilor, neutilizarea căştii de protecţie, circulaţia pe o bandă interzisă şi utilizarea nepermisă a telefoanelor mobile sau a oricărui alt echipament de comunicare în timpul conducerii autovehiculului. Directiva va trebui aprobată în unanimitate de Consiliul de miniştri şi va intra în vigoare a doua zi după publicarea sa. Statele membre dispun de maximum 24 de luni pentru a aplica noile reguli, cu excepţia Irlandei, a Marii Britanii şi a Danemarcei, care, deocamdată, nu sunt incluse în acest sistem. „După mai mult de trei ani de negocieri, acest acord este primul pas foarte important pentru a pune capăt sentimentului de impunitate pe care îl aveau anumiţi şoferi şi pentru a reduce numărul victimelor de pe şoselele noastre“, a declarat deputata spaniolă Inès Ayala Sender, raportoarea Parlamentului.