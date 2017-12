Şoferiţa care şi-a ucis prietenii aşteaptă sentinţa definitivă

Curtea de Apel Constanţa a judecat, ieri, recursul declarat de Elena Purdel, o studentă din Bucureşti acuzată că şi-a ucis trei prieteni într-un accident rutier, împotriva condamnării ei la trei ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă. Tânăra nu a vrut să dea nici o declaraţie în faţa instanţei de recurs, precizând că nu are nimic nou de spus. Nemulţumiţi de sentinţă şi de daunele primite de la judecătorii Tribunalului Constanţa au fost şi părinţii celor trei tineri morţi în accident, fiecare familie primind câte 35.000 de lei cu titlu de daune morale, cu 10.000 de lei mai mult decât le acordase Judecătoria Constanţa, deşi ei ceruseră despăgubiri pentru suferinţa îndurată de ordinul zecilor de mii de euro. Avocaţii familiilor Marin şi Păun au cerut ieri, magistraţilor recuantificarea daunelor morale, solicitând 80.000 de euro în numele soţilor Marin şi 53.533 euro pentru familia Păun. Singura prezentă în sala de judecată a fost Ionelia-Valeria Panait, mama lui Daniel Vasile Păun, unul dintre tinerii morţi pe loc în teribilul accident. \"Fiul meu a trăit 20 de ani, două lui şi două zile, aşa că eu îi cer acestei fete două milioane 200 sute de mii şi 20 de lei, sumă egală cu vârsta fiului meu. Nici un ban nu îl va aduce înapoi, dar mai am o fată de 17 ani pe care trebuie să o cresc, iar eu din 2006 nu mai lucrez, nu mai pot, nu mai sunt om de când mi-a fost ucis copilul, numai soţul munceşte şi face naveta zilnic la Călăraşi!\", a spus femeia plângând în hohote. În ceea ce priveşte condamnarea Elenei Purdel, Ionelia-Valeria Panait a lăsat la latitudinea instanţei. Avocatul Elenei Purdel a cerut pentru clienta sa o pedeapsă cu suspendare sub supraveghere sau pe care să o execute la locul de muncă. Procurorul a cerut respingerea recursului declarat de Purdel şi majorarea cuantumului daunelor morale, pe care le-a apreciat ca fiind insuficiente în comparaţie cu suferinţa cauzată de moartea copiilor. Instanţa a rămas în pronunţare, sentinţa pe care urmează să o pronuţe fiind definitivă.

OMORÂŢI PE LOC Reamintim că tragedia a avut loc în noaptea de 27 spre 28 noiembrie 2007, în dreptul hotelului Rex, din staţiunea Mamaia. Anchetatorii au stabilit că Elena Purdel conducea un Rover, cu numărul B 15 MLK, dinspre Constanţa spre Năvodari. La un moment dat, din cauza vitezei excesive şi a neatenţiei, şoferiţa a pierdut controlul direcţiei, maşina a intrat pe contrasens şi s-a izbit frontal de un pom de pe marginea drumului. Impactul a fost atât de violent încât Alexandru Marin, de 19 ani, din Tulcea şi Daniel Vasile Panait, de 20 ani, din comuna călărăşeană Jegălia, ambii aflaţi pe locul din dreapta-spate, au murit pe loc, în vreme ce Alexandru Păun, de 23 de ani, şi Gabriel Grigoraş, 20 de ani, amândoi din Călăraşi, pasageri în autoturism tot pe bancheta din spate, au suferit răni grave, fiind transportaţi în comă la spital. Alţi doi tineri şi şoferiţa au scăpat cu răni uşoare. Elena Purdel a fost testată cu aparatul Drager, care a indicat 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat. Un echipaj de la descarcerare s-a străduit timp de o oră să scoată victimele dintre fiarele contorsionate ale maşinii. Câteva zile mai târziu, unul dintre pasagerii grav răniţi a decedat într-un spital din Bucureşti. Anchetatorii au aflat că tînăra şi cei şase colegi care o însoţeau, toţi studenţi la facultăţi din Constanţa, care petrecuseră într-o discotecă, intenţionau să ajungă la hotelul în care erau cazaţi.