Şoferiţa care şi-a ucis prietenii nu vrea la puşcărie

Bucureşteanca ce s-a urcat băută la volan şi şi-a omorât trei prieteni, într-un accident de circulaţie produs la sfârşitul anului 2007, a cerut, ieri, clemenţă judecătorilor Tribunalului Constanţa, în faţa cărora a apărut cu speranţa că va reuşi să scape de închisoare. Elena Purdel, de 25 ani, a fost condamnată de Judecătoria Constanţa la un an şi jumătate de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă, însă ea vrea să execute pedeapsa la locul de muncă şi nu după gratii şi a contestat sentinţa. Ieri, la judecarea apelului, avocatul Elenei Purdel a susţinut că tânăra a suferit un şoc după accident şi a avut nevoie de tratament psihiatric pentru a trece peste tragedia cauzată. „Am înţeles că am adus suferinţă în familiile prietenilor mei şi sunt de acord să le plătesc daune morale în funcţie de banii de care dispun. Nu am luat legătura cu rudele victimelor pentru că nu am ştiut cum să fac faţă situaţiei!”, a afirmat Elena Purdel în faţa instanţei. Procurorul de şedinţă a solicitat instanţei majorarea pedepsei, pe care o consideră prea blândă. „Persoanele cu care era în maşină au spus că tânăra băuse înainte de a se urca la volan, că a condus cu peste 130 km/oră şi că nu a vrut să reducă viteza cu toate că prietenii ei au rugat-o insistent!”, a spus reprezentantul Ministerului Public. Rudele aflate în sala de judecată au declarat, plângând în hohote, că banii acordaţi de instanţa de fond nu vor acoperi niciodată durerea provocată de pierderea copiilor, însă nu vor să o lase să scape uşor pe tânăra care a luat vieţile a trei tineri. Avocaţii părinţilor victimelor au spus că sunt nemulţumiţi de cei 244.000 de lei acordaţi de Judecătoria Constanţa cu titlul de despăgubiri morale şi au cerut daune cuprinse între 53.000 şi 80.000 euro. Instanţa se va pronunţa pe 25 noiembrie.

• Omorâţi pe loc • Reamintim că tragedia a avut loc în noaptea de 27 spre 28 noiembrie 2007, în dreptul hotelului Rex, din staţiunea Mamaia. Anchetatorii au stabilit că Elena Purdel conducea un Rover, cu numărul B 15 MLK, dinspre Constanţa spre Năvodari. La un moment dat, din cauza vitezei excesive şi a neatenţiei, şoferiţa a pierdut controlul direcţiei, maşina a intrat pe contrasens şi s-a izbit frontal de un pom de pe marginea drumului. Impactul a fost atât de violent încât Alexandru Marin, de 19 ani, din Tulcea şi Daniel Vasile Panait, de 20 ani, din comuna călărăşeană Jegălia, ambii aflaţi pe locul din dreapta-spate, au murit pe loc, în vreme ce Alexandru Păun, de 23 de ani, şi Gabriel Grigoraş, 20 de ani, amândoi din Călăraşi, pasageri în autoturism tot pe bancheta din spate, au suferit răni grave, fiind transportaţi în comă la spital. Alţi doi tineri şi şoferiţa au scăpat cu răni uşoare. Elena Purdel a fost testată cu aparatul Drager, care a indicat 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat. Un echipaj de la descarcerare s-a străduit timp de o oră să scoată victimele dintre fiarele contorsionate ale maşinii. Câteva zile mai târziu, unul dintre pasagerii grav răniţi a decedat într-un spital din Bucureşti. Anchetatorii au aflat că tînăra şi cei şase colegi care o însoţeau, toţi studenţi la facultăţi din Constanţa, care petrecuseră într-o discotecă, intenţionau să ajungă la hotelul în care erau cazaţi.