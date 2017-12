Şoferul care a ucis o studentă, din nou la un pas de libertate

Pentru a doua oară în decurs de o lună, Judecătoria Constanţa îi dă speranţa că va ieşi din spatele gratiilor lui Liviu Traian Marinel, tânărul de 29 de ani, din Constanţa, care a condus băut şi a ucis, într-un accident rutier, o studentă de 19 ani, după care a fugit de la locul faptei. Ieri, instanţa i-a înlocuit acestuia măsura arestului preventiv cu cea a controlului judiciar, ceea ce ar însemna că tânărul poate umbla liber şi nestingherit prin toată ţara. Curios este faptul că avocatul lui Marinel ceruse pentru clientul său arestul la domiciliu, însă judecătorii i-au respins solicitarea şi au dispus direct eliberarea sub control judiciar. Decizia nu este definitivă. Amintim că, luna trecută, inculpatul a mai trăit bucuria eliberării, însă Tribunalul Constanţa a spus „la loc comanda” şi l-a menţinut după gratii. Marinel este judecat pentru ucidere din culpă, conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice şi părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie. Conform anchetatorilor, tragedia rutieră a avut loc în noaptea de 8 spre 9 noiembrie 2013, în jurul orei 23.00. Victima, Andreea Roşu, studentă la Universitatea „Ovidius“ Constanţa, traversa strada Dezrobirii pe trecerea de pietoni în momentul în care a fost lovită în plin de maşina condusă nebuneşte de Marinel. Teribilul accident s-a produs chiar sub ochii prietenilor Andreei, care o aşteptau pe tânără pe celălalt trotuar. O cameră de supraveghere amplasată în zonă a surprins accidentul. Pe filmare se vede cum şoferul, care se afla la volanul unui Renault Megane, nici măcar nu a încetinit în zona trecerii de pietoni. În urma impactului, Andreea Roşu a murit pe loc. Oamenii legii spun că, imediat după accident, Marinel a coborât din maşină şi a fugit spre blocurile din zonă, făcându-se nevăzut. Trei ore şi jumătate mai târziu, el s-a predat la Poliţie. Poliţiştii spun că tânărul a avut o alcoolemie de 0,95 grame la mie alcool pur în sânge.