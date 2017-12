Şoferul fugar care a lovit un poliţist s-a predat

Valentin Mertoi, individul căutat de oamenii legii, după ce în noaptea de luni spre marţi a lovit intenţionat cu maşina un poliţist din Cobadin şi a fugit de la locul accidentului, s-a prezentat, ieri după-amiază, la postul de poliţie din localitate, însoţit de un avocat. Potrivit anchetatorilor, bărbatul, în vîrstă de 28 de ani, nu a recunoscut niciuna dintre acuzaţiile care i se aduc. El le-a povestit oamenilor legii că, în timp ce se îndrepta la volanul autoturismului său spre Cobadin, a fost lovit de maşina poliţiei. În momentul în care a văzut cine a intrat în el, s-a speriat şi a călcat pedala de acceleraţie. Valentin Mertoi susţine că nu a incendiat autoutilitara pe care o conducea şi spune că maşina a luat foc din cauza unei improvizaţii la sistemul de alimentare. Bărbatul a fost prezentat, ieri, procurorilor Parchetului de pe lîngă Judecătoria Medgidia care au emis pe numele său o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore. Astăzi, Valentin Mertoi va ajunge în faţa instanţei sub acuzaţiile de ultraj şi părăsirea locului accidentului. Reamintim că, potrivit anchetatorilor, Mertoi a fost surprins luni noapte, circulînd pe o stradă din localitatea Cobadin cu farurile stinse. Ag. şef adj. Doru Frătea, de la Poliţia din localitate, a plecat în urmărirea bărbatului care a refuzat să oprească la semnalul regulamentar şi demarat în trombă, îndreptîndu-se spre localitatea Viişoara. După o cursă ca-n filme, în dreptul staţiei de transformare aflată la intrarea în Cobadin, Mertoi a tras frîna de mînă, s-a rotit cu maşina pe carosabil şi a izbit Loganul poliţiei. După impact, ag. şef adj. Doru Frătea a coborît din autoturism, a deschis portiera maşinii fugarului, l-a apucat pe acesta de haină şi a încercat să-l tragă afară din automobil pentru a-l reţine. Hotărît să scape cu orice preţ, Mertoi a pornit motorul autoutilitarei şi a plecat de pe loc, tîrîndu-l pe agentul de poliţie pe asfalt nu mai puţin de zece metri. Pentru a-şi şterge urmele, Mertoi a dus maşina pe un cîmp de lîngă Medgidia, a turnat benzină peste motor şi i-a dat foc. Poliţiştii spun că bărbatul a mai avut probleme cu legea, el fiind cercetat pentru furt şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.