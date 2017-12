Șoferul oprit cu focuri de armă, sub control judiciar

Magistrații au hotărât ca adolescentul de 16 ani care s-a urcat vineri la volan sub influența drogurilor și a fost oprit de polițiști cu 17 focuri de armă să fie cercetat în stare de libertate. Deși suspectul este acuzat că a acroșat cu mașina un polițist în timpul urmăririi, judecătorii au considerat că acesta poate fi anchetat sub control judiciar. Amintim că lucrătorii Brigăzii de Poliție a Capitalei au fost nevoiți să facă uz de armă, în noaptea de joi spre vineri, pentru prinderea unui adolescent în vârstă de 16 ani, care se afla la volanul unei mașini. Oamenii legii spun că au încercat să tragă pe dreapta autoturismul în jurul orei 1.00, pe strada Moșilor. În loc să oprească la semnalul polițiștilor, însă, șoferul a apăsat pedala de accelerație când a ajuns în dreptul lor, a întors și a fugit. Oamenii legii au pornit imediat pe urmele individului, pe Calea Văcărescu, Pantelimon și Șoseaua Petricani, timp în care au tras 17 focuri de armă, dintre care 11 în mașină. În timpul incidentului, un agent de poliție a fost acroșat și rănit ușor de suspect. Potrivit Mediafax, cursa a durat 27 de minute, până pe Șoseaua Colentina, acolo unde oamenii legii au format un blocaj din mai multe mașini de poliție. În momentul în care a realizat că nu mai are încotro să o apuce, minorul de 16 ani care condusese autoturismul a coborât și s-a așezat cu fața în jos pe carosabil. Adolescentul a fost reținut de polițiști, testele efectuate de anchetatori arătând că acesta se afla sub influența drogurilor. În vehicul se mai găsea și fratele său, în vârstă de 27 de ani. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 au formulat vineri o propunere de arestare preventivă pe numele minorului de 16 ani.