Şoferul unui microbuz „PRM”, supărat că se reabilitează drumurile

Un incident mai puţin plăcut a avut loc, ieri, la Mangalia, în timpul inaugurării tramei stradale din centrul staţiunii Neptun. Şoferul unui microbuz decorat cu însemnele PRM, aparţinând unei firme de transport care se află în ilegalitate conform afirmaţilor reprezentanţilor administraţiei locale din Mangalia, a sfidat semnalul Poliţiei Locale, care a deviat traficul în zonă, şi s-a îndreptat direct spre grupul de oameni prezenţi la eveniment. Mai mult, şoferul microbuzului a fost şi recalcitrant, fiind deranjat nevoie mare de faptul că a fost blocat pentru câteva minute traficul în zonă. Microbuzul aparţine firme de transport SC Călăraşi Com SRL care, potrivit afirmaţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Daniel Constantinescu, nu are licenţă de transport pe traseul pe care îl parcurge. „Astea sunt diversiuni. Cei care s-au plimbat de la un partid la altul nu respectă voinţa populară şi vin acum cu tupeu aceste firme de transport să sfideze o slujbă religioasă. Această firmă de transport nu are nicio licenţă de transport pentru că nu le-am acordat-o nici eu, nici primarul Mangaliei, Claudiu Tusac. Nu avea documentaţia necesară şi deţinea doar copii după nişte certificate de înmatriculare“, a declarat Constantinescu. El a mai spus că astfel de transportatori merg la negru şi îşi bat joc de cetăţeni şi de celelalte firme de transport. „Eu le garantez că, începând din 11 iunie, vom face controale riguroase şi toţi transportatorii ilegali şi mafioţi ori intră în legalitate, ori pleacă din Mangalia“, a mai spus Constantinescu. La rândul său, primarul Mangaliei a explicat că, în urmă cu scurt timp, i-a dat acestei firme o amendă de 30.000 de lei pentru că funcţiona în ilegalitate, însă acest lucru nu a determinat firma nici să intre în legalitate, nici să înceteze să transporte ilegal oamenii.