Sofia Vergara a rămas singură

Cea mai bine plătită actriţă din televiziunea americană, Sofia Vergara, a confirmat că s-a despărţit de iubitul său, Nick Loeb, cu care se logodise în 2012, din cauza faptului că nu au reuşit să armonizeze viaţa profesională cu cea personală. ”Nu că ar privi pe cineva, dar, ca să nu dau presei ocazia să inventeze drame absurde şi dureroase, prefer să le spun personal fanilor că Nick şi cu mine am decis să ne despărţim. În ultimul timp ne-a fost din ce în ce mai greu să găsim ocazii pentru a petrece timp împreună şi, din cauza muncii mele, iar acum a lui, a devenit din ce în ce mai greu, nu mai este deloc amuzant”, a scris actriţa pe contul ei de pe site-ul WhoSay.com.

Sofia Vergara, în vârstă de 41 de ani, afirma în luna februarie că planurile de nuntă stagnează şi că nu a început să organizeze nimic în acest sens. ”Ne-am logodit de peste un an şi încă nu am hotărât cum vrem să pregătim nunta”, declara atunci frumoasa actriţă columbiană. Sofia Vergara a început relaţia cu omul de afaceri Nick Loeb în 2010. După o scurtă despărţire a cuplului, cei doi s-au împăcat şi s-au logodit în iulie 2012. Relaţia celor doi a fost însă mereu încercată de accesele de gelozie ale omului de afaceri, care nu se înţelegea bine nici cu fiul vedetei. Actriţa a mai fost căsătorită, între anii 1991 - 1993, cu Joe Gonzalez, cu care are un fiu, Manolo, născut în septembrie 1992.

Sofia Vergara nu are prea multe motive să îşi plângă de milă după această despărţire. Se preocupă foarte mult în ultima vreme de linia vestimentară şi cea de cosmetice pe care le-a lansat sub brandul Kmart. Cel mai mare succes al său pare să fie parfumul Sofia, lansat în luna aprilie. O sticluţă din parfumul pe bază de orhidee şi trandafir, florile preferate ale actriţei, costă 48 de dolari şi se pare că se vinde ca pâinea caldă. Sofia Vergara nu a ascuns faptul că alegerea florilor a fost determinată şi de faptul că sunt specii originare din ţara natală, Columbia. Actriţa este ocupată şi să promoveze şampoanele Head & Shoulders.

