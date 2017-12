Sofia Vergara, cel mai bine plătită actriţă de televiziune

Starul serialului ”Modern Family”, actriţa columbiană Sofia Vergara reuşeşte performanţa unică să domine nu numai topul celor mai dorite femei din lume, dar şi pe cel al actriţelor solicitate şi bine plătite. Sofia Vergara a depăşit-o pe starleta Kim Kardashian şi a devenit actriţa cel mai bine plătită din televiziunea americană, graţie veniturilor de 19 milioane de dolari obţinute în ultimele 12 luni. Potrivit unui top postat pe site-ul revistei ”Forbes”, actriţa în vârstă de 40 de ani a ocupat prima poziţie în acest top, graţie rolului din serialul ”Modern Family”, difuzat de postul ABC, pentru care a primit şi un premiu Emmy, dar şi veniturilor aduse de o linie vestimentară, contractelor de publicitate şi acţiunilor pe care le deţine în compania Latin World Entertainment, despre care editorii revistei ”Forbes” afirmă că va deveni un nou imperiu media. Sofia Vergara ocupă şi prima poziţie în topul celor mai dorite 99 de femei din lume, alcătuit în fiecare an, de site-ul AskMen.com. Este pentru prima dată când ocupanta primei poziţiei a celor două topuri este aceeaşi, fiind tot mai evidentă legătura între popularitate şi atractivitate.

Pe locul al doilea în acest top se află starleta americană Kim Kardashian, cu venituri de 18 milioane de dolari, ce provin din reality show-ul Keeping Up with The Kardashians, comercializarea unei linii vestimentare, contracte publicitare, dar şi o prezenţă uriaşă pe Twitter şi în mass-media, stimulată de relaţia recentă cu rapperul Kanye West. Actriţa Eva Longoria se află pe locul al treilea, cu venituri de 15 milioane de dolari, obţinute în special din serialul ”Desperate Housewives / Neveste disperate”, care s-a încheiat anul acesta, contracte publicitare, o carte de bucate, două parfumuri şi câteva roluri mici pe marile ecrane. Pe locurile următoare s-au clasat, în ordine, Bethenny Frankel, cu 12 milioane de dolari, Khloe Kardashian Odom, cu 11 milioane de dolari, Tina Fey, cu 11 milioane de dolari, Mariska Hargitay, cu zece milioane de dolari, Zooey Deschanel, cu nouă milioane de dolari, Felicity Huffman, cu nouă milioane de dolari şi Ellen Pompeo, cu nouă milioane de dolari.