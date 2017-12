Sofia Vergara strânge în continuare cei mai mulți bani

Vedeta columbiană Sofia Vergara, una dintre vedetele serialului american de comedie ”Modern Family / O familie modernă”, ocupă, pentru al treilea an consecutiv, prima poziţie în topul celor mai bine plătite actriţe din televiziunea americană, cu venituri de 37 de milioane de dolari. Frumoasa actriţă de 42 de ani a câştigat în ultimul an 325.000 de dolari pentru fiecare episod al popularului serial produs de televiziunea americană ABC. Pe lângă activitatea sa în domeniul televiziunii, Sofia Vergara are contracte de publicitate cu producători de băuturi, cosmetice şi îmbrăcăminte. De asemenea, este cofondatoarea companiei Latin World Entertainment, care activează tot în industria de divertisment. Sofia Vergara a debutat ca model şi a devenit cunoscută după ce a apărut într-o reclamă a brandului Pepsi. Ulterior, s-a orientat spre televiziune şi a devenit prezentatoare şi realizatoare de programe pentru o televiziune latino-americană. Rolul din serialul ”Modern Family / O familie modernă” este acela care a făcut-o celebră pe actriţa columbiană şi i-a adus două nominalizări la Globul de Aur şi două nominalizări la premiile Emmy.

Sofia Vergara a surclasat-o în acest top, ca şi în anul 2013, pe Mariska Hargitay, premiată cu Emmy pentru rolul interpretat în serialul ”Law and Order: Special Victims Unit”, difuzat de televiziunea NBC. Mariska Hargitay, de 50 de ani, s-a situat pe locul al doilea în clasamentul Forbes, cu venituri de 13 milioane de dolari, fiind plătită cu 450.000 de dolari pentru fiecare episod din cel mai longeviv serial dramatic difuzat la o televiziune americană, dar mai primeşte bani şi din câştigurile aduse de difuzarea serialului în alte reţele de televiziune, la nivel internaţional. Poziţia a treia este ocupată de Kaley Cuoco-Sweeting, de 28 de ani, care joacă în serialul de comedie ”The Big Bang Theory / Teoria Big Bang”. Aceasta a avut venituri estimate de Forbes la 11 milioane de dolari în ultimul an.

Locul al patrulea în acest clasament este disputat de trei actriţe: Juliana Margulies, de 48 de ani, premiată cu Emmy pentru rolul din ”The Good Wife / Soţia perfectă”, Ellen Pompeo, de 44 de ani, protagonista serialului ”Grey's Anatomy / Anatomia lui Grey”, şi Cobie Smulders, de 32 de ani, din sitcomul ”How I Met Your Mother / Cum am cunoscut-o pe mama voastră”. Toate cele trei vedete au avut, anul trecut, venituri estimate la câte zece milioane de dolari. Locul al cincilea este ocupat de Alyson Hannigan din ”How I Met Your Mother”, cu venituri de 9,5 milioane de dolari, în timp ce poziţia a şasea îi revine actriţei Amy Poehler, pentru rolul din ”Parks & Recreation”, cu șapte milioane de dolari. Locul al şaptelea al topului este ocupat de Mindy Kaling, scenaristă, producătoare şi vedetă a serialului ”The Mindy Project”, cu venituri de 6,5 milioane de dolari. Locul al optulea este împărţit de Kerry Washington, pentru rolul din serialul ”Scandal”, Zooey Deschanel, pentru interpretarea din ”The New Girl”, şi Courteney Cox, vedeta din ”Cougar Town”. Fiecare dintre acestea a avut venituri estimate la șase milioane de dolari în ultimul an. Poziţia a noua este ocupată de Claire Danes, vedeta din ”Homeland / Reţeaua terorii”, cu venituri de cinci milioane de dolari, iar poziţia a zecea îi revine actriţei Lena Dunham, din serialul ”Girls / Fetele”, cu venituri de 3,5 milioane de dolari.

Veniturile combinate ale actriţelor din acest top ajung la o sumă totală de 140 de milioane de dolari. În comparaţie, veniturile combinate ale celor mai bine plătiţi zece actori din televiziunea americană ajung la 214 milioane de dolari. Topul Forbes este realizat pe baza veniturilor obţinute de aceste actriţe în perioada iunie 2013 - iunie 2014, înainte de plata taxelor. Jurnaliştii revistei ”Forbes” au analizat veniturile atrase de vedete din activităţile lor în domeniul televiziunii, comisioane şi publicitate, sumele fiind estimate şi în urma discuţiilor cu agenţii, managerii şi avocaţii acestora.