Solarii pentru locuitorii din Mihail Kogălniceanu

SUSŢINERE. Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a continuat, vineri, campania de inaugurare a solariilor achiziţionate şi montate de CJC în comunele din judeţ în cadrul programului unic la nivel naţional „Consumăm produse româneşti“. Programul, care se va derula pe o perioadă de trei ani, are ca obiectiv montarea a 1.500 de solarii în mediul rural, în curţile oamenilor gospodari care se ocupă de agricultură şi care pot oferi o alternativă la produsele pline de chimicale care intră pe piaţa din România din import. După ce joi au fost inaugurate primele solarii în comuna Lumina, vineri, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, s-a deplasat în comuna Mihail Kogălniceanu. Aşa cum spunea chiar preşedintele CJC, programul urmăreşte stimularea locuitorilor judeţului pentru această activitate. “Aici, la intrarea în Mihail Kogălniceanu, avem această fermă de legume unică în Constanţa şi în Dobrogea. Vreau să vadă toată lumea că se pot face astfel de solarii, acesta fiind un exemplu extraordinar, un proiect demarat în urmă cu cinci ani. Pe lângă cele trei sere de peste 3.000 de metri pătraţi deja existente, am venit şi noi de la Consiliul Judeţean Constanţa cu programul „Consumăm produse româneşti” pentru a ajuta şi pentru a demonstra că se poate. Aici sunt roşii, ardei şi vinete româneşti, dar şi castraveţi fără e.coli, sau alte mutaţii genetice care ne omoară sau ne îmbolnăvesc”, a declarat Nicuşor Constantinescu. Solariile sunt făcute din lemn şi folie de plastic, având un sistem de irigare prin picurare. De asemenea, ele sunt prevăzute cu plasă de umbrire pentru perioade cu temperaturi ridicate, dar şi cu material termoprotector pentru protejarea culturilor în perioadele reci ale anului. În aceste solarii, prin aplicarea tehnologiilor de cultivare a legumelor, se pot obţine trei culturi succesive pe an. “Aceasta este realitatea şi îi sprijinim pe toţi cei care vor să ni se alăture în acest program. Proiectul nostru are şi o componentă privind înfiinţarea de depozite-frig şi găsirea de soluţii pentru transportul legumelor”, a spus Constantinescu.

EXEMPLU. Primarul comunei Mihail Kogălniceanu, Iosif Valer Mureşan, a declarat că investiţia privată de la intrarea în comună este un exemplu de luat în seamă, mai ales că este făcută de un tânăr. “Pe raza localităţii Mihail Kogălniceanu au început să apară tot mai multe solarii, gospodarii fiind încurajaţi şi de acest program al CJC. Pe lângă cele din curţile oamenilor, au apărut şi solarii în câmp, iar eu sper să avem parte de cât mai multe investiţii de acest fel”, a declarat Iosf Valer Mureşean. Emanoil Velicu este unul dintre gospodarii pe care CJC i-a sprijinit prin acest program. Prezent la vizita de ieri, senatorul PSD Nicolae Moga consideră că un astfel de program trebuie preluat la nivel naţional. “Aici avem o gospodărie completă. Casă sănătoasă, beci cu cramă, animale, păsări, legumicultură, pomicultură şi viţă-de-vie. Dacă 10% din populaţia judeţului Constanţa ar face măcar jumătate din ceea ce este aici, ne-am face bine din punct de vedere agricol. Am avea pe piaţă şi fructe, şi legume sănătoase, şi animale, toate eco. Din nefericire, acest program nu prea se vede la Bucureşti, pentru că bravii noştri guvernanţi se ocupă de prostii. Se ocupă de împărţirea teritorială a statului, de împărţirea banilor pe criterii politice. Este şi greu să te apleci asupra gospodăriilor ţărăneşti, când tu distrugi tot. Cred că este greu să gândeşti un astfel de program de acolo de la Bucureşti, din cuibul de cuci, să-l gândeşti la talpa ţărănească. Dacă ar avea ocazia să vină aici, nu să inaugureze piscine care nu funcţionează şi nu au angajaţi, să inaugureze un sfert de kilometru de autostradă, ar fi în legătură cu realitatea. Ceea ce fac ei este total paralel cu realitatea”, a declarat Moga.