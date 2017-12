Soldaţi americani trataţi de medicii constănţeni

Doi militari americani din baza de la Mihail Kogălniceanu au ajuns, la sfîrşitul săptămînii trecute, la Spitalul Judeţean Constanţa, trimişi de medicul lor pentru investigaţii şi tratament. Daniel Fields, în vîrstă de 26 de ani, a fost adus în unitatea sanitară de o ambulanţă, vineri seară, şi a fost internat în Clinica Medicală 2 cu diagnosticul de pneumonie. “M-am simţit rău încă de vineri dimineaţă. Cînd m-am trezit, am simţit dureri la umărul stîng şi în zona costală. Aveam şi temperatură, dar nu mare. M-am simţit rău toată ziua. Am fost consultat de medicul bazei, care a hotărît să mă trimită la spital. Nu ştiu cum am reuşit să mă îmbolnăvesc, dar acum mă simt mai bine şi sper să mă pot întoarce cît mai curînd la colegii mei din baza de la Kogălniceanu. De medici şi de asistente sînt foarte mulţumit”, a declarat soldatul, care a sosit în România pentru a lua parte la exerciţiul militar româno-american “Proof of Principle 2007”. Daniel Fields spune că nu îl deranjează căldura din salonul în care stă: „La fel de cald este şi în New Orleans, oraşul meu natal, aşa că sînt obişnuit. Nu este un disconfort pentru mine. Mai ies în curte şi mă mai plimb cînd soarele dogoreşte”, a mărturisit soldatul american, care s-a arătat încîntat şi de mîncarea pe care primit-o în spital. Daniel Fields a petrecut ultimii patru ani într-o bază militară americană din Germania, acolo unde se va întoarce în toamnă, după ce exerciţiul militar “Proof of Principle” se va încheia. Cel de-al doilea soldat american a ajuns la spital ieri, după ce şi-a fracturat piciorul în timpul unei partide de fotbal. El a fost adus pentru efectuarea unei radiografii, întrucît baza de la Mihail Kogălniceanu nu dispune de astfel de aparatură. După ce a fost văzut de un medic specialist, americanul a fost externat, urmînd să se recupereze în baza de la Kogălniceanu.