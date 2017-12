Soldați electorali în războiul Uber - Taxi

CE „SURPRIZĂ“! N-a durat mult până când transportatorii au parcat pe trotuarul politic. Mai mulți membri ai confederației COTAR au intrat în cursa pentru Parlament din partea PMP, iar alții se declară fani ai găștii PRU & Ghiță. Scopul comun este eliminarea pirateriei din sectorul transportului de persoane. „Comun“ - cu ghilimelele de rigoare, căci se pare că ilegalitățile din domeniu le-au sunat bine celor din PRU, ei făcându-și din asta subiect de campanie electorală. „Ținem să menționăm că noi, transportatorii, nu am cerut ELIMINAREA Uber din piață, ci intrarea în legalitate a sistemului. Nu dorim să n-avem competiție, ci vrem doar ca ea să fie loială, iar toți jucătorii să fie egali în fața legilor statului român“, a precizat, pentru „Telegraf“, președintele COTAR, Vasile Ștefănescu. El a amintit și de decizia conducerii Aeroportului „Henri Coandă“ de a elimina reclama la sistemul Uber - „Activitatea de gen nu este reglementată în România, deci se află în afara legii. Pirații de la aeroport strică imaginea companiilor autohtone de taxi și a României în lume. Noi am negociat ani în șir pentru a opera la „Henri Coandă“ și am respectat absolut tot ce ni s-a impus. În această vară, Guvernul chiar a dat o OUG prin care a reglementat volumul obligatoriu al taximetrelor de la aeroport“.

ANAF E PE FIR Reamintim că, la finele lunii trecute, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a cerut companiei Uber Olanda o listă detaliată cu toţi utilizatorii acestui sistem de transport şi cu toate cursele operate anul trecut, pentru a verifica dacă şoferii au declarat veniturile obţinute. „Sute de oameni s-au bucurat că pot sfida legile statului român, practicând taximetria neautorizată, în regim Uber. Atât în mediul urban, unde astfel de pirați au funcţionat în ultimii doi ani, cât şi în ţară, unde sistemul Bla-bla car a luat amploare, făcând concurenţă neloială transportatorilor de linie, şoferii s-au îmbogăţit peste noapte, pentru că n-au respectat prevederile legale - taxe, ITP, impozite și garanții, pe care noi le plătim obligatoriu“, comentau cei de la COTAR. Ei dădeau și un exemplu - o persoană din Sectorul 6 al Bucureștiului a avut, în 2015, încasări de peste 60.000 lei ca șofer în sistem Uber! În replică, olandezii au spus că „toţi partenerii din România colaborează cu Uber printr-o entitate fiscală, iar pasagerii primesc factură după fiecare cursă“ - „Avem contractori independenţi, care sunt responsabili pentru achitarea taxelor. Circumstanţele fiecăruia sunt diferite - numai ei pot şti care sunt veniturile din alte surse şi care sunt costurile deductibile“. O notă - oricine a fost privit vreodată cu scârbă de un taximetrist „autorizat“ sau a auzit replici de genul „20 lei de aici până la colț“ are tot dreptul să dea de pământ cu cei de la COTAR. E, totuși, o țară liberă...