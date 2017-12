Soldaţii americani nu mai cumpără reviste pentru adulţi

Publicaţii precum „Playboy” şi „Penthouse” nu vor mai fi vândute în bazele armatei şi aviaţiei americane, deoarece ele nu îşi găsesc cumpărători. Comparativ cu alte publicaţii, vânzările titlurilor pentru adulţi în reţeaua Army and Air Force Exchange Service au scăzut cu 86% faţă de 1998, a precizat purtătorul de cuvânt al Army, Antwan C. Williams. La fel ca în cazul civililor, a crescut interesul personalului din unităţile militare americane pentru dispozitivele digitale, pentru a putea accesa conţinut virtual, fapt care a determinat o scădere a cererii pentru ziarele şi revistele tipărite. Astfel, rafturile eliberate în magazinele din reţeaua Army and Air Force Exchange Service vor fi ocupate de echipamente electronice şi aparatură care permit accesarea conţinutului digital. Potrivit propriului site, Army and Air Force Exchange Service este al 43-lea cel mai mare retailer din SUA, cu vânzări anuale de 9,2 miliarde de dolari. Printre revistele pentru adulţi care nu vor mai fi disponibile în aceste baze militare se numără „Playboy”, „Penthouse”, „American Curves” şi „Tattoo”. Şi alte publicaţii, precum „The Saturday Evening Post” şi „SpongeBob Comics”, vor fi eliminate din această reţea de distribuţie.

În ultima perioadă, grupul Morality in Media, care luptă împotriva pornografiei, a desfăşurat o campanie de eliminare a materialelor cu conţinut sexual din unităţile militare. Reprezentanţii grupului consideră că pornografia încurajează exploatarea sexuală şi este o sursă pentru creşterea numărului de agresiuni în rândul militarilor. În luna iunie, Morality in Media i-a trimis o scrisoare secretarului american al Apărării, Chuck Hagel, prin care îi solicita să aplice o lege din 1996 (Military Honor and Decency Act), prin care este interzisă comercializarea şi închirierea unor tipuri de materiale cu conţinut pornografic. Departamentul de Stat american a răspuns acestei scrisori, precizând că revistele pentru adulţi pot fi vândute legal în bazele militare, întrucât nu sunt incluse în categoria de materiale indecente aflate sub incidenţa acestei legi federale. Într-o declaraţie de presă, reprezentanţii Morality in Media au criticat răspunsul primit de la Pentagon, calificându-l ca fiind „tragic”, dar au salutat anunţul potrivit căruia revistele pentru adulţi nu vor mai fi vândute oricum în unităţile militare americane.