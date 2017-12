Soldaţii americani oferă asistenţă medicală

Indiferenţa autorităţilor române este vindecată de o misiune de asistenţă umanitară militară americană. Conform site-ului publicaţiei militare americane “Stars and Stripes”, militarii americani au constituit o echipă de asistenţă umanitară civilă formate din soldaţi americani însoţiţi de personal medical român, oftalmologi, stomatologi şi veterinari care se află la sfîrşitul celei de-a şasea săptămîni de activitate în România. Misiunea umanitară face parte din Forţa Operaţională Întrunită din Est. Americanii au observat, pe bună dreptate, că locuitorii din Babadag nu dispun de condiţii decente de viaţă: nu doar în domeniul infrastructurii drumurilor ci mai ales în privinţa asistenţei medicale deficitare din zonă este. Localnicii sînt obligaţi, în lipsa altor posibilităţi, să se deplaseze în oraşe mai mari cum ar fi Tulcea, Constanţa sau Bucureşti ca să se trateze. Din declaraţiile căpitanului Robert Dennis făcute pentru publicaţia amintită, echipele de asistenţă vizitează patru localităţi pe săptămînă şi consultă în medie între 65 şi 80 de pacienţi în fiecare sat. În cursul săptămînii trecute, echipele de asistenţă au vizitat oraşul Babadag, în apropiere bazei de antrenament de la Babadag, unde forţele americane se antrenează alături de soldaţii români din cadrul Batalionului 21 Vînători de Munte. Lt. col. Lucia Fitarău participă la misiunea umanitară din zona Babadag şi este medic militar român. Ea a precizat pentru publicaţia americană că, în 2004, a oferit consultaţii medicale similare în Irak însă a adăugat că este mult mai uşor pentru ea să desfăşoare această activitatea în Irak decît în propria ei ţară. Deasemenea, medicii veterinari îşi fac simţită prezenţa colindînd localităţile în spijinul suferinţei celor care nu cuvîntă. Americanii povestesc că, în lipsa unor servicii medicale locale, oamenii de la sate fac cozi, chiar şi pe soarele de foc, la clinica improvizată. Ei aduc militarilor mere şi cafea ca semn de recunoştinţă pentru serviciile oferite. Deasemenea, medicii oftalmologi i-au ajutat pe localnici să se bucure de o vedere mai bună şi le-au oferit gratis ochelari de vedere celor care aveau nevoie. Acţiunea militarilor americani este lăudabilă dar nu înţelegem de ce autorităţile române nu ar fi putut face acelaşi lucru cu mult înainte. Am văzut cum, zilele trecute, în aceeaşi revistă “Stars and Stripes”, un jurnalist american a prezentat situaţia din Babadag ca pe o scenă din Evul Mediu. Şi nu este departe de adevăr, indiferenţa celor care ar trebui să asigure un nivel decent românilor din acele zone uitate de lume contribuind la confuzia militarilor aliaţi.