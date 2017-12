Soldaţii americani sînt din ce în ce mai atraşi de băutură

Soldaţii americani sînt din ce în ce mai înclinaţi către beţie şi petreceri cu mult alcool, fenomenul fiind atribuit de experţi numărului tot mai mare de misiuni în Afganistan şi Irak, titrează cotidianul american „USA Today”. Cotidianul, care face referire la statistici ale armatei din 2009, indică faptul că mai mult de 11 soldaţi din 1.000 suferă de alcoolism, de două ori mai mult ca în 2003, anul începerii războiului din Irak. Şeful statului major interarme, amiralul Michael Mullen, declara ziarului că anii de război sînt cel puţin parţial responsabili de acest fenomen. Conform specialiştilor reuniţi la New York sub egida Centrului Naţional pentru Dependenţă şi Abus de Substanţe, tendinţa este favorizată de misiunile lungi pe teatrele de operaţii şi de absenţa familiei, abuzul de alcool devenind o problemă pentru forţele de intervenţie chiar şi în ţările musulmane, unde alcoolul este în principiu interzis. Un studiu al Universităţii din Minnesota indica la rîndul său că 43% dintre soldaţii activi s-au îmbătat în luna precedentă studiului, media fiind de 30 de cazuri de beţie pe an. Un militar din cinci se îmbată în medie de mai mult de două ori pe săptămînă, riscul fiind mai mare în cazul tinerilor de origine hispanică, încorporaţi în marină şi infanterie.