Soldatul care a aruncat în canal cenuşa martirilor, răsplătit de Băsescu

10:57:24 / 16 Decembrie 2014

Logic

Nu stiu ce este asa de iesit din logica. Este foarte normal ca niste ticalosi sa-i aprecieze pozitiv pe cei care i-au ajutat sa acceada la putere. Mai are cineva impresia ca dupa 1989 puterea a fost a celor care iubeau tara si pe romani? Doar nu era sa fie decorati si apreciati veteranii de razboi,detinutii politici,oamenii valorosi ai tarii ! Mars afara cu ei,sa plece in lume! Valorile noastre appreciate sunt nonvalorile,ce mai vreti ?!