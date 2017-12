Soldul creditelor către sectorul privat din România va creşte în acest an cu 6,8%, la 222,187 miliarde lei, iar împrumuturile către sectorul public vor avansa cu 33,6%, la 77,677 miliarde lei, mai rapid decât anul trecut, estimează Fondul Monetar Internaţional (FMI). Astfel, creditarea către sectorul privat ar urma să crească pentru al treilea an consecutiv, după o creştere de 0,9% în 2009, respectiv un avans estimat la 4,1% în 2010. În 2008, ultimul an de boom economic înainte de intrarea în criză, creditarea către firme şi populaţie creştea cu 33,7%. „Creditarea către sectorul privat a stagnat de la începutul anului 2009, scăderea împrumuturilor în monedă locală fiind contrabalansată de creşterea creditelor în valută, care reflectă în mare parte repatrierea creditelor offshore. Pe de altă parte, creditarea către guvern generează acum 20% din soldul total al împrumuturilor bancare, faţă de 8% la finele lui 2008”, se arată în raportul întocmit de experţii FMI, care anticipează că împrumuturile neperformante vor continua să crească până la mijlocul acestui an, din cauza activităţii economice slabe şi impactului măsurilor de austeritate asupra veniturilor populaţiei.

• ATENŢIE LA BĂNCILE MICI • Autorităţile din România „trebuie să rămână vigilente faţă de unele bănci mici”, care controlează cumulat mai puţin de 2% din activele din sistem şi care se confruntă acum cu o deteriorare rapidă a calităţii creditelor, avertizează FMI.