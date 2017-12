SolePAD sau cum să faci afaceri inteligente şi să scapi de criză

Infrastructuri IT pentru afaceri, gestiunea resurselor întreprinderii, comunicaţii şi finanţări au fost principalele teme ale conferinţei anuale SolePAD, organizată de publisherul Agora Media, în colaborare cu Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa (CCINA) şi Oficiul Teritorial pentru IMM-uri Constanţa (OTIMMC). Ieri, reprezentanţii IMM-urilor constănţene au primit trei sfaturi de „aur” pentru traversarea cu bine a crizei economice şi au aflat cum se fac afacerile în era informaticii. Directorul general al CCINA, Ion-Dănuţ Jugănaru, a declarat că anul 2009, fiind sub semnul crizei, a generat o stare de expectativă în majoritatea sectoarelor economiei: „Nimic nu se mai mişcă, nu aşa se procedează!”. Trebuie să fim în ofensivă - regula 1 - pentru că nimeni nu ştie cînd se termină criza nici în România, nici în lume şi a sta în aşteptare fără a lua atitudine nu va aduce creşterea cifrei de afaceri. „Trebuie să reducem cheltuielile - regula 2 - dar s-o facem cu cap şi să nu repetăm greşelile altora. În primul rînd se renunţă la cheltuielile inutile, excedentare, fără de care firma poate funcţiona în continuare normal, fără a fi afectată”, a explicat Jugănaru. Problema este că cele mai multe dintre firmele româneşti, indiferent că sînt IMM-uri sau companii, s-au aventurat să taie greşit costurile, acolo unde nu trebuia; au găsit bugete de ciopîrţit cum ar fi cel de salarii, cel pentru training, cel de marketing, cel de publicitate şi lista poate continua. „Grav este că s-a ajuns şi la disponibilizări de personal, iar experienţa va arăta că, peste cîteva luni, acei patroni vor avea nevoie de acei oameni concediaţi şi vor fi nevoiţi să facă noi angajări, deci vor fi alte costuri şi mai mari cu recrutările. Nu este de blamat însă reducerea de personal excedentar”, a adăugat Jugănaru. Ca să ai creştere a cifrei de afaceri, trebuie îmbunătăţite prioritar procesele - regula 3 - aşa apar efectele sustenabile în timp.

Ce sectoare trebuie să capteze atenţia într-o firmă?

Ca să se stabilească priorităţile de optimizare şi creştere a performanţei unei firme mare/mică, managementul ar trebui să răspundă la două întrebări: În ce domeniu sînt cele mai grave probleme din perspectiva clienţilor şi a profitabilităţii? Prin măsurile luate se creează un avantaj competitiv sau se reduce distanţa faţă de concurenţă din punct de vedere competitiv? Managerii trebuie să supună analizei în primul rînd sectoarele: portofoliul de clienţi si produse care poate nu este suficient adaptat condiţiilor pieţei, ceea ce conduce către o neexploatare a potenţialului şi a poziţionării pe alte segmente de piaţă; resursele şi capacităţile de producţie poate nu sînt eficient organizate şi nu corespund cerinţelor pieţei; canalele de distribuţie şi politica de marketing poate nu sînt suficient exploatate şi adaptate pieţei; lipsa de comunicare/sincronizare între aprovizionare, producţie, vînzări şi contabilitate; nu sînt suficient cunoscute modalităţile concrete de creştere a cash-flow-ului şi a profitabilităţii; nu există concepte de controlling dezvoltate şi implementate pentru monitorizarea şi analiza costurilor. O altă idee importantă pentru afacerile din 2009 este aceea că amînarea investiţiilor în IT nu trebuie să fie făcută pentru o perioadă prea mare. Reprezentantul IBM România, Lucian Vlaicu, a spus că „internetul a transformat planeta într-o planetă mai plată, adică informaţia circulă oriunde, oricînd şi din orice colţ al planetei spre orice destinatar. În procurarea unei tehnologii inteligente trebuie avute în vedere protecţia şi securitatea datelor încriptate, durabilitatea extraordinară - adică să poată fi citite acele date de pe suportul de stocare şi după 100 de ani, da este posibil! -, informaţiile să poată fi interpretate cu uşurinţă de orice utilizator şi să fie accesibile - adică toleranţa la erori să fie optimă, ceea ce înseamnă că dacă îţi cade o secţiune, să nu cadă tot sistemul informatic pentru că atunci firma este paralizată. La fel de importantă este şi recuperarea datelor după un dezastru, fie că este natural sau doar femeia de serviciu a plecat cu cablurile în picioare cînd a făcut curat”. Într-o firmă se foloseşte efectiv, zilnic, doar 30% din sistemul informatic, iar uzura lui fizică se produce în primii cinci ani de la achiziţionare, deci neglijarea înnoirii permanente a softurilor şi altor componente IT este o mare greşeală pentru patroni.