Solicitare de verificare a achiziţiilor publice

Vicepreşedintele PD-L Cornel Ştirbeţ susţine că partidul şi-a propus verificarea modului în care se derulează achiziţiile publice pentru a preveni risipa banului public, pornind de la ideea că “se face risipă mare de fonduri”, iar bugetul de austeritate din acest an are nevoie de susţinere. Ştirbeţ a declarat că bugetul din acest an de criză trebuie susţinut prin înlăturarea “scurgerii de bani publici în buzunarele unuia sau altuia”. Acesta spune că, prin directorii de deconcentrate pe care PD-L îi deţine, dar şi prin primarii proprii, va urmări să se prevină “risipa”. Întrebat dacă prin implicarea şefilor de deconcentrate în acest demers al PD-L nu se va face o politizare excesivă a instituţiilor, Ştirbeţ a răspuns: “Dimpotrivă, este o depolitizare dacă se aplică corect legea”.