SOLID HOUSE SRL, în Topul Societăţilor Comerciale din Judeţul Constanţa

Complexul „Melody” din Mamaia a găzduit pe 1 noiembrie 2018, cea de-a XXV - a ediţie a„Topului Judeţean al societăţilor din judeţul Constanţa”, organizată deCamera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa.Un eveniment important pentru oamenii de afaceri. Topul Judeţean al societăţilor din judeţul Constanţa a fost realizată de Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, în baza prevederilor metodologiei unice, aprobată de conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie a României. Pentru realizarea topului judeţean al societăţilor au fost prelucrate, utilizând o platformă online naţională, creată de Camera de Comerţ şi Industrie a României, datele conţinute în bilanţurile financiar – contabile depuse de societăţile din judeţul Constanţa, la sfârşitul anului 2017.

Clasificarea s-a realizat pe domenii, subdomenii de activitate şi pe clase de mărime: microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii, întreprinderi mari şi întreprinderi foarte mari. Solid House a primit premiul I la categoria Întreprinderi mici-lucrări de construcţii a altor proiecte ingineresti.

Solid House şi-a făcut apariţia în peisajul imobiliar constănţean încă din 2010 cu proiecte unicate, cu o experienţă dobândită prin realizarea a sute de apartamente.

SC Solid House SRLse ocupă cu „lucrări de construcţie a altor proiecte inginereşti“, fiind cunoscută ca dezvoltator imobiliar, care a ridicat mai multe blocuri de locuinţe în Constanţa şi în staţiunea Mamaia, fiind un dezvoltator imobiliar, care investeşte în fiecare dintre proiectele sale mai mult decât capital.Promisiunea în calitate de antreprenor, este de a adăuga valoare comunităţii prin fiecare proiect, oferind în acelaşi timp o expertiză profesională şi construcţii de o calitate excepţională .

,,Mulţumim în primul rând clienţilor pentru încrederea acordată şi pentru susţinerea de a continua seria de proiecte ambiţioase, definite prin calitate, seriozitate şi implicare. Nu în ultimul rând multumim Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa pentru organizarea acestui eveniment, unde an de an ne sunt recunoscute eforturile şi performanţele.Promisiunea noastră pentru anul viitor este de a ne perfecţiona, de a oferi tehnologii şi materiale de ultimă generaţie , clienţii noştri având parte de apartamente moderne, confortabile şi sigure în ansambluri rezidenţiale adaptate nevoilor lor. Următoarele două mari priecte pentru viitorul an sunt în Constanţa, pe strada Corbului- zona Intim iar pentru Mamaia- zona Butoaie, cu peste 500 de apartamente de lux,, a declarat reprezentantul SC Solid House , General Manager Gur Bilal.