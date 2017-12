Solidaritate și peste graniţe

Vestea că România a fost lovită de o mare tragedie a ajuns rapid la urechile străinilor, care s-au solidarizat imediat cu poporul român. Impresionat de ceea ce s-a întâmplat, ambasadorul Franţei la Bucureşti, Francois Saint-Paul, a fost la locul tragediei, pentru a-şi exprima condoleanţele şi pentru a depune un buchet de flori. „Îmi amintesc solidaritatea României când am avut atentatul la „Charlie Hebdo“, în Franţa, şi aş vrea să demonstrez azi solidaritatea noastră. Şi am fost frapat şi am admirat mobilizarea generală”, a spus Francois Saint-Paul. La locul tragediei a fost și ambasadorul SUA, Hans Klemm, care şi-a exprimat regretul profund faţă de cele întâmplate, găsind similitudini cu tragedia dintr-un club din SUA, petrecută în 2003, în care au murit peste 100 de persoane. La rândul său, preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a salutat reacţia publicului pentru ajutarea supravieţuitorilor. ”Sincere condoleanţe familiilor şi apropiaţilor victimelor incendiului de la clubul „Colectiv“. Vorbesc inclusiv în calitate de tată”, a afirmat Donald Tusk. Condoleanțe au venit și de la ambasada Rusiei în România: „Conducerea Federației Ruse, cu un profund sentiment de șoc, a primit știrea despre evenimentele din clubul de noapte pentru tineri, în urma cărora și-au pierdut viețile 30 de tineri”. În altă ordine, de idei, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că a transmis instrucțiuni către toate misiunile diplomatice ale României să deschidă cărți de condoleanțe în memoria celor care și-au pierdut viața în incendiul din București.