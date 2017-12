Solistul grupului Smashing Pumpkins a leşinat pe scenă

Billy Corgan, solistul grupului american Smashing Pumpkins, a leşinat pe scenă în timpul concertului pe care trupa sa l-a susţinut joi, în oraşul Tampa din statul Florida. În timpul concertului susţinut în sala Ritz Ybor din Tampa, Billy Corgan a părut foarte ameţit, iar în timp ce interpreta piesa ”Bullet with Butterfly Wings”, un hit din 1995 al trupei Smashing Pumpkins, s-a împiedicat şi a căzut pe scenă. ”Celor care m-au văzut când am căzut aseară vreau să le spun că nu a fost vorba de o coregrafie sau de o mişcare greşită. Am leşinat şi am căzut pe scenă”, a explicat Billy Corgan într-un mesaj postat pe platforma online Twitter. ”Nu-mi amintesc dacă am căzut peste tobe sau peste boxe, însă pot să vă spun că m-am ales cu o mare vânătaie şi de atunci mă mişc foarte încet”, a adăugat solistul.

Smashing Pumpkins a anunţat recent că va susţine un concert de caritate pentru Matthew Leone, basistul trupei Madina Lake, care a suferit un traumatism cranian sever, după ce a intervenit pentru a calma o dispută conjugală. Fondat în 1987, grupul rock The Smashing Pumpkins a cunoscut succesul la mijlocul anilor \'90, cu albumele ”Siamese Dream” din 1993 şi ”Mellon Collie and the Infinite Sadness” din 1995.