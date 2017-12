Solistul trupei Deep Purple va scrie un roman

Cîntăreţul şi compozitorul britanic Ian Gillan, fost solist al legendarei trupe Deep Purple, s-a hotărît să scrie un roman, un thriller politic intitulat "Wessex". În vîrstă de 61 de ani, Ian Gillian a încheiat deja contract cu o editură, în vederea publicării romanului său.

"Va fi singurul meu roman. Chinurile dragostei. Este singura idee pe care am avut-o pentru o carte, singura care m-a inspirat să scriu", a declarat Ian Gillan într-un interviu. Cîntăreţul se află în prezent în America de Nord, pentru un turneu solo intitulat "Smoke this!". "Scrisul este un hobby. Scriu în fiecare zi. Una dintre marile mele plăceri este să scriu pe site-ul meu de internet", a spus el. Cîntăreţul se aşteaptă ca romanul lui să provoace controverse. "Multe lucruri greşite au devenit lege şi asta afectează oamenii foarte grav", a spus el. "Această carte se bazează pe filozofia mea de viaţă".

Ian Gillan a mai declarat că a semnat un contract cu o companie de producţie britanică, pentru a reorchestra şi relansa cele cinci albume solo pe care le-a produs între anii '70 şi '80. Cel mai recent album al său, "Gillan's Inn", a fost lansat la începutul acestui an, pentru a marca cei 40 de ani de carieră muzicală. Ian Gillan a lansat şi un concurs online: amatorii pot să înregistreze o nouă versiune a melodiei trupei Deep Purple "Smoke On The Water", care a fost lansată în anul 1972. Cîştigătorul primeşte cadou o călătorie la Las Vegas, pentru a cînta împreună cu Ian Gillan.