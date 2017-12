Solistul trupei Mötley Crüe, operat de pietre la rinichi

Rockerul Vince Neil, solistul trupei Mötley Crüe, a fost operat de pietre la rinichi, ieri, într-un spital din Australia. Această problemă medicală cu care s-a confruntat Vince Neil a determinat trupa Mötley Crüe să îşi întrerupă un concert pe care îl susţinea la Sydney, sâmbătă seară, iar solistul formaţiei a fost transportat de urgenţă la un spital local. Allen Kovac, managerul formaţiei americane, a spus că Neil suferea din cauza acestor probleme medicale de câteva zile, însă rockerul intenţionează să respecte angajamentele trupei din care face parte şi să revină cât mai repede pe scenă. Colegul său de trupă, Nikki Sixx, a dezvăluit pe Twitter că solistul grupului a avut nevoie de o intervenţie chirugicală. Ulterior, el a postat pe pagina sa de Facebook o serie de mesaje prin care şi-a ţinut fanii la curent cu evoluţia stării de sănătate a lui Vince Neil. Potrivit informaţiilor postate de Nikki Sixx, intervenţia chirurgicală s-a încheiat cu succes.

Următorul concert al formaţiei americane este programat pentru astăzi, la Brisbane. Grupul Mötley Crüe susţine în această perioadă un turneu în Australia, alături de alte două trupe de legendă din muzica rock, Kiss şi Thin Lizzy. Controversată dar şi adulată, trupa Mötley Crüe a reuşit să vândă, de la înfiinţarea sa, în 1981, peste 80 de milioane de albume. Mötley Crüe este o trupă de glam metal, care a reuşit să-şi câştige respectul fanilor americani odată cu lansarea primului lor album, ”Too Fast For Love”. Răsfăţată în America şi aşteptată cu nerăbdare de iubitorii de heavy metal de pe toate continentele, Mötley Crue a marcat istoria anilor \'80 cu albume precum ”Shout at the Devil” (1983), ”Theatre of Pain” (1985) şi ”Girls, Girls, Girls” (1987). Printre piesele celebre ale trupei se numără ”If I Die Tomorrow”, ”Wild Side”, ”The Saints of Los Angeles”, ”Girls, Girls, Girls” şi ”Dr. Feelgood”. Trupa Mötley Crüe, alcătuită din Tommy Lee, Mick Mars şi Nikki Sixx, a concertat pentru prima dată în România pe 15 iunie 2012, la Zone Arena din Bucureşti, în cadrul festivalului Ost Fest.