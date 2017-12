Eddie Vedder, solistul trupei Pearl Jam, s-a căsătorit cu iubita sa, Jill McCormick, duminică, în Hawaii, informează tabloidul american “US Weekly” în ediţia de ieri. Cântăreţul în vârstă de 45 de ani şi soţia sa, de profesie model, au împreună două fiice - Olivia, în vârstă de 6 ani şi Harper Moon, în vârstă de un an. La această ceremonie, celebrată la un an de la logodna cuplului, au participat câţiva invitaţi de renume, printre care s-au numărat muzicianul Jack Johnson şi actorul american Sean Penn, al cărui film “În sălbăticie / Into the Wild” (2007) a avut o coloană sonoră compusă de Eddie Vedder.

Eddie Vedder este solistul trupei rock Pearl Jam, care a vândut peste 30 de milioane de albume în SUA şi peste 60 de milioane de albume în lumea întreagă, fiind considerată una dintre formaţiile deceniului trecut cu cea mai mare influenţă asupra publicului şi a industriei muzicale. Pearl Jam este o trupă americană de rock alternativ, înfiinţată în Seattle, în 1990. Trupa a avut succes încă de la albumul de debut, “Ten” (1991) şi a reprezentat una dintre formaţiile care au contribuit semnificativ la popularizarea curentului grunge, la începutul anilor \'90.