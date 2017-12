Solistul trupei Radiohead, în misiune sub acoperire

Thom Yorke, solistul trupei Radiohead, a reuşit să se infiltreze la dezbaterile summit-ului despre climă de la Copenhaga, cu ajutorul unei legitimaţii de jurnalist. Astfel, acesta a reuşit să asiste la dezbateri. „Sunt aici în calitate de reprezentant al presei”, a declarat Thom Yorke într-o înregistrare video, atunci când a fost întrebat ce caută acolo. „Altfel, credeţi că m-ar fi lăsat să intru aici? Să vedem cât va dura până mă vor da afară”, a mai spus solistul trupei Radiohead. În 2008, Thom Yorke a reprezentat vârful de lance al campaniei Big Ask, lansată de organizaţia ecologistă Friends Of The Earth, în urma căreia a fost adoptată o lege care obligă Marea Britanie să îşi reducă emisiile de CO2 cu 80% până în anul 2050.