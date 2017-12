Solistul unei trupe heavy metal, arestat după ce a angajat un asasin profesionist!

Tim Lambesis, solistul trupei heavy metal As I Lay Dying, a fost arestat marţi, în California, fiind acuzat că a angajat un asasin profesionist - în realitate un poliţist sub acoperire - pentru a o ucide pe fosta lui soţie, a anunţat poliţia americană. Tim Lambesis a fost arestat în localitatea Oceanside din apropiere de San Diego. Poliţia aflase anterior că Tim Lambesis se afla în căutarea unui asasin profesionist pe care dorea să îl angajeze pentru acea crimă. ”Informaţia ne-a parvenit săptămâna trecută. Am acţionat foarte repede pe baza ei. Credem că am reuşit să prevenim o mare tragedie”, a precizat Jan Caldwell, purtătoarea de cuvânt al poliţiei californiene. Aceasta a spus că ancheta, aflată încă în desfăşurare, o împiedică să facă publice alte detalii despre felul în care Tim Lambesis dorea ca soţia lui să fie ucisă. Ea nu a dorit să vorbească nici despre felul în care poliţia a intrat în posesia informaţiilor despre această tentativă de crimă. Soţia rockerului, Meggan, a depus actele prin care solicita divorţul de Tim Lambesis la Curtea Superioară din San Diego, în septembrie 2012.

Tim Lambesis este membru fondator al trupei As I Lay Dying, înfiinţată în San Diego. Formaţia se afla, în urmă cu câteva zile, într-un turneu în Asia. Luni, Tim Lambesis a publicat pe Twitter următorul mesaj: ”La revedere, China. Voi fi acasă peste aproximativ 15 ore”. Albumul ”An Ocean Between Us”, lansat de această trupă în 2008, a debutat pe locul opt în topul Billboard 200, fiind unul dintre materialele discografice cu cele mai mari vânzări din cariera acestei formaţii. Anul trecut, As I Lay Dying a lansat al şaselea album de studio, intitulat ”Awakened”.