Solstiţiul de vară, celebrat la Stonehenge

Solstiţiul de vară a fost celebrat şi în acest an de druizii din zilele noastre, printr-o serie de cântece şi incantaţii, în cadrul unor manifestări ce au fost organizate printre menhirele complexului megalitic Stonehenge din Marea Britanie. Complexul megalitic de la Stonehenge din comitatul Wiltshire este unul dintre cele mai populare locuri din lume unde druizii din epoca modernă se reunesc pentru a celebra solstiţiul de vară. Pentru sărbătoarea din 2011, petrecăreţi şi druizi din lumea întreagă au venit la Stonehenge pentru a urmări şi a participa la o serie de ritualuri păgâne, în zorii zilei ce marchează solstiţiul de vară.

Ziua de 21 iunie este cea mai lungă din an, marcată de o aliniere perfectă a axei Pământului pe direcţia Soarelui. În timp ce locuitorii din emisfera nordică participă şi asistă la numeroase ritualuri, în fiecare an, în ziua de 21 iunie, respectiv 20 iunie în anii bisecţi, locuitorii din emisfera sudică celebrează această sărbătoare în luna decembrie. Cu toate acestea, ziua de 21 iunie nu reprezintă singura ocazie dintr-un an când druizii din timpurile moderne se adună la Stonehenge pentru a participa la aceste ritualuri. În fiecare an, se îndreaptă spre acest complex megalitic pentru a participa la opt festivităţi diferite, fiecare dintre acestea marcând o anumită etapă din ciclurile Lunii şi ale Soarelui.

Stonehenge, care se traduce prin pietre în picioare, în engleza veche, este un monument inclus în patrimoniul mondial UNESCO, în anul 1986 şi reprezintă cel mai important complex de menhire din lume. Cele 17 blocuri de piatră ale sale, care cântăresc până la 45 de tone, ce susţin alte bârne de piatră, sunt aliniate în direcţia de unde răsare Soarele în timpul solstiţiului de vară, alimentând astfel teoriile potrivit cărora complexul de la Stonehenge ar fi un observator astronomic preistoric sau un templu al Soarelui. Câteva studii recente au contrazis însă aceste ipoteze şi au relevat faptul că Stonehenge era un loc de pelerinaj respectat pentru proprietăţile terapeutice ale pietrelor sale. Bolnavii şi răniţii mergeau la Stonehenge pentru puterea de vindecare pe care o atribuiau acestor blocuri imense de piatră, dispuse în cerc, în perioada 2400 - 2200 î.H.. Menhirele de la Stonehenge atrag aproape un milion de vizitatori pe an.