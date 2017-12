Soluții salvatoare pentru boala care omoară 1 din 2 români

Bolile cardiovasculare constituie în continuare o mare problemă de sănătate. ”Faptul că 1 din 2 români moare din cauza unei boli cardiace pune pe locul I această afecțiune. Când vorbim despre bolile cardiovasculare, vorbim în general despre ateroscleroză, care înseamnă 80% din toată munca de zi cu zi a cardiologilor, a diabetologilor, nefrologilor, medicilor interniști sau de familie. A avea colesterolul mai mare sau a avea valori mai mari ale tensiunii arteriale sau a avea câteva kilograme în plus îți crește riscul, dar nu înseamnă neapărat că ești cardiac”, a declarat vineri, la Constanța, coordonatorul național de prevenție în cadrul Fundaţiei Române a Inimii, prof. univ. dr. Dan Gaiţă, în cadrul unei manifestări științifice organizate de Forumul Național de prevenție, în colaborare cu Universitatea ”Ovidius” din Constanța, Pozimed și Cardiolife, eveniment dedicat medicilor de toate specialitățile, preocupați de identificarea și reducerea riscului cardio-metabolic. Profesorul a precizat că, dacă dorim să fim în siguranță, trebuie să avem grijă de viața noastră, pentru că vestea bună referitoare la bolile cardiovasculare este că peste 80% dintre complicațiile lor pot fi prevenite. Cum? Simplu, spune profesorul. ”Făcând mișcare zilnic, mâncând mai sănătos, în principal legume și fructe, mai puține calorii, nefumând, având grijă de noi înșine, odihnindu-ne cât trebuie, dar în același timp având o stare de echilibru emoțional, bucurându-ne de viață pe cât putem. Acest lucru trebuie început din copilărie sau măcar din adolescență. Oricum, corpul nostru este atât de rezistent încât nu se întâmplă prea multe lucruri din punct de vedere cardiovascular, al aterosclerozei până la 30 - 40 de ani”, explică prof. dr. Gaiță. Comparând cu ce era acum 20 - 30 de ani, într-adevăr, vârsta la care se întâmplă evenimente majore, infarct de miocard, accident vascular cerebral, a scăzut sub 30 - 40 de ani, și Constanța fiind pe lista neagră. ”Zilnic avem un caz sub 40 de ani. Niciodată sau foarte rar se întâmplă la cineva care este nefumător. Mulți dintre cei care au o asemenea problemă au una genetică, în sensul de creștere a colesterolului din naștere, sau alte predispoziții, care pot fi decelate la timp și tratate corespunzător”, adaugă el.

VEȘTI BUNE! Vestea bună este că toate problemele cardiace pot fi prevenite. ”Alt sfat este ca la 30 de ani, bărbat fiind, sau 40 de ani, ca femeie (este un decalaj de vreo 10 ani ca boală cardiovasculară, femeile fac mai târziu), să facem un control periodic. O dată pe an”, a explicat prof. dr. Gaiță.

CÂT DE IMPORTANTĂ ESTE MIȘCAREA Toți medicii susțin că, pentru a avea o viață sănătoasă, trebuie să facem mișcare în fiecare zi măcar 30 de minute. ”O jumătate de oră de mișcare s-a demonstrat că este suficientă pentru protecția corpului, făcută zilnic sau măcar la două zile. Sigur, poți da exemple multe de oameni care nu fac deloc mișcare și care trăiesc 100 de ani, așa cum se pot găsi exemple de oameni activi care mor la 40 de ani. Acestea sunt excepții. Corpul nostru a fost făcut să facă mișcare zilnic și să mânânce într-un anumit fel”, a adăugat profesorul. În ultimii 50 de ani s-a schimbat radical modul nostru de viață: ”Dacă acum 100 de ani media de viață a populației din zona civilizată, Europa, Statele Unite, nu depășea 40 de ani, acum vorbim în Europa despre vârste medii de peste 80 de ani. Or, acest lucru se face pe seama unor modificări. Corpul nostru suferă un proces de îmbătrânire. De fapt, a face mișcare zilnică, a mânca sănătos și a nu fuma ne fac să ne menținem tinerețea. Mecanismele merg optim la 30 - 40 de ani și sunt în cădere apoi dacă nu facem ceva pentru corpul nostru“.

Șeful Clinicii de Cardiologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” Constanța, dr. Irinel Parepa, a declarat că manifestarea științifică este deja o tradiție, ea fiind la a treia ediție. ”Sperăm să o organizăm și în următorii ani. Sunt prezenți mulți specialiști, este un schimb de experiență. Exemplificăm factorii de risc ai bolilor, încercăm să corectăm ceea ce putem corecta din timp”, adaugă medicul-șef.

În aceste zile, hotelul Malibu din stațiunea Mamaia a fost gazda Workshop-ului de somnologie ”Să înțelegem sindromul de apnee în somn” și a Forumului interdisciplinar ”Sindromul cardio-metabolic și complicațiile cardiovasculare”. ”Identificarea riscului cardio-metabolic”, ”Strategii preventive la pacienții cu risc cardiovascular”, ”Abordarea complicațiilor cardiovasculare la pacienții cu diabet”, ”Prezentări de cazuri” - au fost sesiunile de lucru.