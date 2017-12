Soluția magică pentru evitarea blocării drumurilor din cauza zăpezii

08:52:01 / 13 Ianuarie 2017

Psd

Pai tocmai voi ,un ziar PSD-ist scrieți despre asta! Ar trebui săi ceara daune lui Nicusor Constantinescu! Rușine ! Sau poate așteptați sa facă ceva ce care este acum in locul lui, care a demonstrat cât de bun este in funcția asta , județul fiind ce mai prost administrat in perioada cu probleme!